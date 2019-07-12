台北北投雅樂軒酒店　號召毛家庭展開ARF寵物關愛計畫

想和毛小孩出遊打卡，一起寫下美好的回憶? 現在只要帶上行李與毛寶貝，讓台北北投雅樂軒酒店完成你們的願望。毛家長們能帶著狗寶貝一起安心出遊，享受VIP級的服務，給自己與狗寶貝留下美好的旅遊回憶。

台北北投雅樂軒酒店至2017年開幕，落實品牌標誌性的“ARF寵物關愛計畫”(Animals Are Fun)，首先將品牌餐廳「聚聚樂」打造成狗寶貝寵物友善環境，除了有寬敞的戶外露台，讓寵物可以盡情活動，另外還推出專門為寵物設計的專屬套餐，讓主人在用餐的同時，毛小孩也能品嚐美食。提前預約，亦可享有與毛小孩共處的室內用餐空間。

聚聚樂是酒店的特色全日餐廳，供應美味的自助早餐及點單料理和特色佳餚。主廚特別準備「無調味牛肉漢堡佐蔬菜及乾飼料」、「無調味雞胸肉佐蔬菜及乾飼料」、「無調味鮭魚佐蔬菜及乾飼料」三道現點現做「ARF寵物套餐」美食供賓客挑選，每道NT$280+10%。「ARF寵物套餐」以毛小孩營養均衡的需求出發，使用與人相同等級的食材，不添加任何香料及人工調味料，以進口初榨橄欖油香煎後再放入烤箱烘烤至熟透，搭配水煮新鮮時蔬，色香味俱全，滿足寵物們對美食最單純的渴望。

今年暑假起，台北北投雅樂軒酒店擴大寵物友善空間，規劃狗寶貝專屬客房，推出「ARF Furmily Package 毛家庭一泊二食」住房專案，提供帶有毛小孩(18kg以下)的家庭出門旅遊的新選擇。讓飼主們不需拜託親友或寄放寵物旅館，能與毛小孩一同享受旅行、共創回憶。

客房內提供狗狗專用備品，包括水碗、飯碗、專屬睡墊、專用洗護組、專用澡盆、專用毛巾、尿布及尿布墊/檯、外出清潔袋等。毛小孩也能在辦理入住時，獲得專屬名牌，以及挑選喜歡的紓壓玩具。住房專案包含早、晚餐，可選擇與毛小孩一同在聚聚樂餐廳或客房內用餐。在聚聚樂餐廳用餐可享用自助式早餐以及晚餐的半自助沙拉吧加每人一客價值NT$580的主菜，也提供毛小孩「ARF寵物套餐」；選擇在客房內用餐，則提供客房服務，將單點式早、晚餐套餐及專屬餐點送至客房內享用。

「ARF Furmily Package 毛家庭一泊二食」住房專案每日限量供應，請至少於三天前預訂。入住的毛小孩會得到台北北投雅樂軒酒店專屬的ARF嗷嗚會員卡，未來只要飼主帶毛小孩到館內用餐，都由台北北投雅樂軒酒店招待一客「ARF寵物套餐」。