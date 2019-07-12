暑期奢華遊! 宜蘭力麗威斯汀推總裁假期專案

夏日旅行，到宜蘭員山體驗威斯汀Villa獨棟泳池別墅，位於水的故鄉宜蘭員山的宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至9月30日，推出「威斯汀VILLA • 總裁假期三天兩夜」住房專案，可入住4-6人的雙臥室獨棟泳池別墅每晚只要28,500元起，即可輕鬆享受暑假奢華遊。入住威斯汀VILLA別墅除可享宜蘭窯烤雞大餐及夏日消暑冰棒外，7/20前預訂更加贈四人份咖啡酒吧日式下午茶套餐。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店擁有源自清朝年間即挖掘的員山溫泉，擁有85間客房、套房及6間獨棟泳池Villa別墅，三間獨立餐廳為知味西餐廳、舞 日本料理及咖啡酒吧，設有多功能會議廳、Westin兒童遊戲區、健身房、游泳池、SPA設施等，更是員山溫泉-碳酸氫鈉泉美人湯的溫泉源頭，設有露天風呂及湯屋設施，加盟萬豪國際酒店集團之Westin 威斯汀品牌。〈宜蘭力麗威斯汀〉距宜蘭市中心開車僅10分鐘，鄰近福山植物園、望龍埤及橫山頭、大湖底、枕頭山等休閒農業區，更有宜蘭酒廠等知名風景旅遊據點。

酒店的雙臥室Villa泳池別墅約84-91坪不等，獨棟雙層的建築物，有著現代簡約白色風格及以東方禪風沉穩調性的設計，寬敞的客廳加上舒適皮製沙發，讓賓客在入住期間能享有獨樹一格的感受。客房內選用美國知名品牌席夢思作為享有盛譽的威斯汀天夢之床(Heavenly® Bed)，多層次的床單與被套、柔軟舒適的羽絨被與睡枕、Westin指定白茶蘆薈沐浴用品，讓您一整天都沉浸在清爽香氛的氣味中。別墅內設有富含礦物質的碳酸氫鈉個人溫泉湯池、55吋LCD液晶電視、免費迷你吧使用、Wifi免費無線高速上網服務、藍芽音響及膠囊咖啡機等，更能有屬於賓客獨自的泳池區域，絕對夏日寵愛自己的絕佳享受。

今年夏天宜蘭力麗威斯汀推出「總裁假期三天兩夜 • 威斯汀Villa別墅」夏日住房專案優惠價，入住四人每晚只要28,500元起，專案內容含雙臥室泳池Villa別墅三天兩夜、每日晨間知味西餐廳自助式早餐、入住期間提供四客知味西餐廳自助式晚餐，另有主廚特別準備的宜蘭窯烤雞大餐及夏日消暑冰棒，7/20前預訂另加贈四人份咖啡酒吧日式下午茶套餐，今年夏天搶先體驗宜蘭力麗威斯汀Villa泳池別墅與家人來場的沁夏繽紛遊吧!

