國際刑警組織「霹靂彈行動」 109國緝獲保育動植物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際刑警組織(INTERPOL)與世界海關組織(OMD)自今年6月4日至30日，以「霹靂彈(Thunderball)」為名，在全球109國家展開打擊非法獵捕野生動物與走私森林資源的行動。

國際刑警組織10日宣佈，從烏龜、爬蟲類動物、鳥類、貓科動物，甚至是鯊魚等上千隻野生動物，都在這次的國際行動收網時緝獲，並逮捕了近600名嫌犯。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」報導，在109個國家中，警方總共傳喚了582名嫌疑犯，並查緝440隻象牙、逾半噸的象牙產製品、2,550立方公尺的木材與2,600株植物。這次的行動是由國際調查員與海關人員共同組成，並齊聚在國際刑警組織駐新加坡辦公室，聯合展開逮捕與查緝行動。

國際刑警組織表示，其他逮捕與追查行動將會再持續數週或是數月。

總計，從非法走私集團共緝獲不少活體動物，例如23隻猿猴、30隻猛獸、超過4,300隻鳥、近1萬隻海洋生物，包括珊瑚、海馬、海豚和鯊魚，近1萬隻陸龜與海龜，還有將近1,500隻爬蟲類動物。

其他還有在英國查獲的鱷魚皮、在印度查獲、擠在一個小籠子的十餘隻鸚鵡，在巴西查獲且已死亡的斑馬魚，以及在非洲奈及利亞查獲即將運往亞洲的半噸穿山甲鱗片，而穿山甲也是全球走私猖獗最為嚴重的動物之一。另外，這次的行動還查獲了非法販售野生動物的電商，並在西班牙逮捕了21人與義大利緝獲近1,900隻鳥。

非政府組織「國際野生生物保護學會(Wildlife Conservation Society,WCS)」對此行動「拍手叫好」，並表示，這種對犯罪網絡的大規模掃蕩，是拯救全球瀕危野生動物的關鍵。