本週六限定！ 台中沙雕季打卡當網紅 還送海翁君貼圖

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019大安沙雕音樂季」6月29日在台中大安濱海樂園盛大開幕，7月13日民眾只要與園中沙雕或露營區的海翁君合照，上傳到個人臉書或IG，並打卡標註大安沙雕音樂季，前500名完成任務的民眾皆可兌換免費海翁君Line 貼圖。

今年的大安沙雕展透過大安海陸生態、海神故事並結合大安港的鯨魚意象為主軸，規劃18座精緻的3D沙雕作品相互串聯，並創紀錄打造中臺灣最大型鯨魚沙雕。

特大型海翁主雕，鯨魚頭及尾2座總長20米、寬6米、高3.5米，海翁主雕載著大安濕地上的彈塗魚合唱團與海洋生物組成的海廢樂器樂團，帶來一首首海洋協奏曲，呼應音樂晚會也提倡環保減塑的概念。

台中市觀光旅遊局表示，7月13日當天，民眾只要與任一3D沙雕合影或者到剛建置完成的超夢幻濱海露營區尋找海翁君，合影上傳到個人臉書或Instagram（擇一即可），並打卡或tag#大安沙雕音樂季，前500名完成任務的大小朋友們即可至大安濱海旅客服務中心兌換超Q海翁君限量LINE。

台中市觀光旅遊局表示，民眾如果在IG 上標記@taichungtravels，還有機會讓自己的美照在大玩台中FB、IG上刊登，一秒變網紅。