蔡英文過境紐約　路透社：展現川普政府對台支持

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）總統蔡英文於11日（皆為當地時間）展開「自由民主永續之旅」，並於同一日抵達美國紐約，外媒指出，儘管國務院表示美國的一中政策沒有改變，但蔡總統過境美國所受的高規格待遇，顯示川普政府對蔡總統的支持。

蔡總統於11日啟程前往加勒比海四友邦訪問，其中去程及返程將分別過境紐約及丹佛共四晚。中國稍早對此提出抗議，呼籲美國不要讓蔡總統過境美國，不過美國國務院表示，這樣的安排並未抵觸美國的一中政策，且遵守《台灣關係法》及美中「三個聯合公報」。

蔡總統3月間出訪時，也曾過境美國，但停留時間較短，路透社引述分析師指出，蔡總統此次延長在美國過境時間，顯示出川普（Donald Trump）政府對蔡總統的支持，尤其是此刻她受到來自北京日益增加的壓力，且美中貿易戰也已長達一年。

曾於2002年至2006年擔任美國在台協會（American Institute in Taiwan）台北辦事處長的包道格 （Douglas Paal）便表示，蔡總統延長在美國停留時間，顯示美國贊同她與北京打交道時所展現的「謹慎及克制。」

包道格指出，美方提供的過境高規格禮遇也是在向中國傳遞一個訊息，就是美國相信蔡總統在美中台三角關係的因應中表現相當「負責」。

包道格甚至表示，儘管川普並沒有主動驅動台美關係的升級，但底下有許多活動正蠢蠢欲動，所以目前還沒有發生很大的變化，但它可能隨時發生，並帶來不可預測的後果。

蔡總統在11日出發前於機場發表談話時表示，此行要向世界傳達臺灣價值，並為台灣尋找更大的空間及商機。

蔡總統在抵達紐約當晚便前往我國駐紐約台北經濟文化辦事處（TECRO），出席友邦駐聯合國常任代表酒會，並接受媒體聯訪。由於這是我國總統首次在國家駐外單位進行公開活動，並會見友邦聯合國常任代表，也被視為外交新突破。