兔子洞、眼淚池、鏡屋！藝術裝置重現英國經典文學

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）深受大人跟小孩喜歡的英國經典文學「愛麗絲夢遊仙境」，透過科技藝術裝置重現魔幻場景，讓大家化身成愛麗絲，展開一趟屬於自己的魔境冒險，已於松山文創園區展出至9月25日。

「跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展」（ALICE – Into the Rabbit Hole）曾創下韓國首爾近 30 萬人次進場紀錄，現移師至台北松山文創園區展出，由「就是現場」（JUSTLIVE）團隊引進韓國知名策展單位「Media N Art」打造的「跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展」，藉由大型投影、視覺裝置、繪畫設計等多媒材創作形式，創造出愛麗絲夢遊仙境裡的場景。

由英國作家路易斯卡羅 (Lewis Carroll) 撰寫的《愛麗絲夢遊奇境》於 1865 年出版，流傳之廣僅次於《聖經》和莎士比亞的傳世經典。自誕生即備受偏愛，連英國女皇都愛不釋手，更衍生出無數受之啟發的音樂、動畫、電影和藝術作品。

就是現場表示，希望讓觀眾從步入展場的第一秒起，就能感受到從視覺、聽覺、觸覺延伸至嗅覺的全方位沉浸式體驗，彷彿親身化為愛麗絲，在白兔先生的引導下展開冒險，進而找尋心中那個最無所畏懼的自己。

該展已在韓國首爾展出，並創下近 30 萬人次進場的熱賣紀錄，更吸引當紅偶像藝人，如BTS防彈少年團、BLACKPINK、KARA等前往觀展，引發粉絲熱議，話題延燒長達半年。後陸續至北京、上海與香港等城市巡迴展出，至今已累積近百萬人參觀。

此次，台北站集結超過20組跨媒體藝術團隊共同創作，展場可見繽紛多彩的「兔子洞」、充滿神秘感的藍色光雕「眼淚池」、穿梭幻想與現實的「鏡屋」等經典場景，也規劃與民眾互動的區域，例如，「非生日禮物」牆會隨機印製出原著中的名言。

該展自即日起於松山文創園區 2、3 號倉庫展出至9月25日止，現場可嚐到台灣冰品Double V堆出五款「愛麗絲」特殊口味冰棒，還有SOFINA打造的「漾緁夢遊鏡中屋」，完成指定遊戲則可享驚喜小禮，更多詳情請前往官網或臉書查詢。

現在，讓我們一起來看看精彩的展場照片吧！

秘境森林



進入展場可見「秘境森林」，結合數位投影和實境裝置呈現魔幻氛圍（圖/台灣英文新聞Lyla）

兔子洞



四大螢幕製造出迷幻的兔子洞，讓人一頭栽入仙境（圖/就是現場）

歡迎來到夢遊奇境



打開門後更別有一番風味的小屋，十足的華麗適合拍照（圖/台灣英文新聞Lyla）

鏡屋



無數面大型的鏡子打造而成，讓人虛實難分，不禁心想到底哪一個才是真實的自己？（圖/台灣英文新聞Lyla）

非生日禮物牆



該作品裡的經典句子，會在輸入生日後隨機輸出（圖/台灣英文新聞Lyla）