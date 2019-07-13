簡又新專欄 - 永續世界與長青人生

世界需要永續、人生需要長青。今天的主題涉及台灣環境保護發展歷程以及對於環保從業人員的影響。1970年代，台灣經濟發展正值高峰之際，為亞洲四小龍之首，然而經濟發展卻也衍伸出不少問題。永續發展涉及經濟發展、環境永續與社會公平正義三大面向。台灣創造「經濟奇蹟」時期，礙於工業發展初期，多接受先進國家淘汰的夕陽工業、發展高耗能、高汙染性的石化、鋼鐵等重工業，環境生態遭受嚴重破壞。進入80年代後，社會與環境意識逐漸萌芽，大眾對於生存環境不滿，蔚成環保與社會運動，進而促成台灣行政院組織改造，成立環境保護署。

2018年美國在台協會新任處長酈英傑履新，公開讚揚台灣在環保領域的傑出表現，表揚台灣對於改善區域環保議題的貢獻，堪稱「全球典範」。酈英傑回憶1970年代首次來台時，水污染、空氣污染相當嚴重，而2012年再訪台灣時，空氣與水都乾淨許多，足見台灣在環境保護上的改變與進步。2014年台美雙方共同推動「國際環境夥伴計畫」(IEP)，致力解決共同的環境議題，如環境教育、空氣污染、汞監測、地下水污染整治與復育，更為區域各國做出實質貢獻。

1980年代為台灣「環境烽火時期」，工廠排放污水、空氣污染非常嚴重。在這樣的背景下，行政院組織改造成立環保署並開始推行環保相關政策，各地方政府也接續成立環保局落實中央環保政策，改善各項污染問題。環保署成立後，面臨多次抗議與陳情事件，環保署同仁多虛心接受並儘其所能力完成各項工作。環保署成立初期招募了一批年輕、高學歷，具有使命感的年輕人，開展了台灣的環保大業，而當時平均32歲的這300名年輕人，開始投身這項工作至今已30餘年。

如今，隨著他們不斷的成長、努力學習，視自己的工作具使命感、歸屬感，內化成一種志業。如今，這些人都在重要位置上，繼續帶領新世代的年輕人邁向下一個環保里程。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。