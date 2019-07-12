〈時評〉也談國民黨初選： 草包當總统、仙貝當主席

本週除了進行如火如荼國民黨總統候選人初選之外，最重大的新聞是「亞泥礦權展延案撤銷、原住民勝訴」，因為法院認定此展延案沒有遵照原住民基本法的「諮商同意權」。

經濟部表示20天之內決定是否上訴，我要在此奉勸經濟部不要再上訴了。因為依法行政，對於原住民基本法的遵行是政府的責任。而且這也符合民進黨關注原住民的基本精神。

國民黨總統候選人初選民調，7月8日起開始進行，全部採用市内電話的民調方式，7月15日即將公告結果。而這幾天，不參加初選的王金平與黨主席吳敦義之間，為初選制度交火。吳敦義則正在忙著準備在全代會修改國民黨黨章，把目前的「總統兼黨主席」改掉，以免變成韓國瑜或郭台銘若當選總統，吳敦義也要自請下台。然而這也創造了一個「草包(韓國瑜)當總統、仙貝(蔡衍明)當主席」的可能性。

而號稱「正常倫」的朱立倫，突然猛攻郭台銘「6歲以下兒童國家養」的政見會造成國家財政問題。但韓國瑜更提出一個匪夷所思的說法「65歲以上國家養」，朱立倫却不表示意見。哇！這還得了，因為目前台灣的平均壽命80歲 ，那麼，韓國瑜的政見是要養目前佔人口比例15%的人15年。 郭台銘是因為台灣生育率不到1%，去年新生兒17萬人，今年上半年比去年減少了4千人。為了鼓勵年青人生小孩，對這只佔人口 0.5%約100萬的兒童補助，一年初估約1500億元就已經被朱立倫批說財源不足，那韓國瑜天方夜譚政見，一年至少要五倍以上的錢，却未見朱立倫批評。看來就如名嘴黃創夏所言，朱立倫、韓國瑜之間是有一定的默契。因為，民調第三名攻擊民調第一名的人比較正常，但是攻擊民調第二的人，並非正常的狀況。

這幾天，郭台銘可說用盡了全力，放下身段。7月10日還跑去宜蘭陳定南紀念館參觀，並且對陳定南的「民主的價值不可打折」讚賞有加，也跑去拜訪宜蘭縣長及議長等。我在電視上看到郭台銘講到落淚，甚至問說「怎麼可能民調第一天就傳出說郭台銘輸韓國瑜9%」，並且說，如果韓國瑜當選總統，中天電視台的老板蔡衍明就會當國民黨黨主席，那麼習近平不費一兵一卒就可以把中華民國消滅掉等等。看起來，郭台銘反抗「一國兩制」、保衛中華民國的決心可能是沒有疑問的。

7月11日郭台銘在年代電視的專訪中，提到關於公務員效率的問題。他認為公務員應該加薪，但是不能齊頭式的加薪，應該要有對公務員考核淘汰機制。他在發表政見時也提到公務員效率提升三分之一，這一點是我對郭台銘最期望的。當然，目前小英政府在台灣獨立建國的理念上與我比較契合，但是沒注意到政府效率、公務員執行力的問題。我也希望，目前執政者在競選之中受到郭台銘的刺激，而使台灣的公務員的執行力增加，也就是使台灣整個國家的競爭力增加。

我們來假設，在7月15日國民黨的民調結果是：韓國瑜勝出代表國民黨選總統。其原因除了死忠韓粉之外，也很可能是綠營的民眾認為韓國瑜代表國民黨，蔡英文的勝選機會較大，因此也替韓國瑜灌票。在電視上，我們也看到郭台銘拿出一張綠黨做的民調，支持蔡英文者在一個星期之內由40%降為23%，這17%跑到哪裡去了呢？應該是灌到韓國瑜的身上去了。在這種狀況之下，各方都猜測：郭台銘可能會參選到底。

那麼找誰合作呢？我在此替郭台銘做一個建議。我認為，上策應該是「王郭配」，也就是說沒有參加初選的王金平當總統候選人，郭台銘當副總統候選人，這樣最不會落人口實。但是因為郭.王兩個人是「關公兄弟」交情非常好，如果王金平認為「郭王配」更佳，那也無妨。另外一個可能是郭台銘找柯P合作，也就是說「郭柯配」或者「柯郭配」。

當然，「柯郭配」郭台銘可能不願意，但是「郭柯配」對柯P來講也是不錯，不會受到抛棄台北市民的批評，而在實力上「郭柯配」也比韓國瑜强。到時候，這個「三脚督」打下去，鹿死誰手就很難說。因此2020選戰精彩可期。

回來說在這種情形下，蔡英文總統應該找誰當副手呢？當然，民進黨內人才濟濟，像蘇貞昌、蘇嘉全、以及現任的陳建仁副總統，都可以當成蔡總統的副手。但我還是要在這裡大膽建議，在這種危險的情況下，蔡英文總統或許可以找王金平來當副總統的候選人，這樣會加分最多的。這是我一個關心台灣前途的「老綠男」的一些意見，供大家參考！