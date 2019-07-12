學做印尼辣魚乾樂趣多 移民署關懷列車駛進苗栗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，移民署副署長梁國輝7月10日與團隊前往關懷新住民，除了體驗越南燈籠與印尼辣魚乾製作外，也探視新住民寄養家庭媽媽。梁副署長表示，新住民及其子女是臺灣新力量，只要潛心學習，考取相關證照，將成為臺灣新南向政策一股不能忽視的力量

移民署副署長梁國輝一行人7月10日來到來到苗栗縣苗北區新住民家庭服務中心關懷新住民，梁副署長更親自體驗製作越南燈籠，作法非常講究，為了防止白蟻，須事先將竹片放在鹽水中浸泡10天後曬乾，再根據燈籠種類進行削薄，完成後還能將成品帶回家留下美好回憶。

接續前往印尼籍新住民房曉賢的工作室。

房曉賢印尼娘家過去從事粿、糕點及辣魚乾食品生意，來到臺灣後，在家人的支持下利用家中飯廳作為工作室，生產各種印尼美食，去(107)年還參加新女力「新住民女性創業加速器計畫」獲得特別獎並獲頒10萬元獎金，用於改善工作室的環境。

副署長梁國輝在親自體驗辣魚乾製作後表示，古法製作的手工食品無添加化學物，不僅健康而且美味。

緊接著訪視中國新住民肖利紅，因為女兒對於手足的渴望，加上肖利紅本身很喜歡小孩，肖利紅自90年加入寄養家庭媽媽的行列，前後照顧了3位孩子，目前照顧的孩子已共同生活3年多，大家的感情都很親近，就像真正的家人般。

最後，副署長梁國輝表示，新住民及其子女是臺灣新力量，移民署為了協助新住民全方位的服務與照顧，推動許多計畫如新住民二代培力計畫、新住民及其子女築夢計畫。

另配合政府新南向政策推動，將新住民及其子女在語言文化的優勢，轉化為新南向產業所需人力資源，只要潛心學習，考取相關證照，將成為臺灣新南向政策一股不能忽視的力量。