腦麻重金屬樂迷大玩人海波浪　「感覺像上帝」網友瘋傳

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一名腦性麻痺樂迷參加西班牙加利西亞比偉羅鎮舉行的重金屬音樂祭，被參加的其他樂迷開心連人帶椅舉起，大玩人海波浪，此動人畫面被攝影師捕捉下來，已累積近160萬次觀看。

自由報導，西班牙加利西亞比偉羅（Viveiro）鎮舉行的重金屬音樂祭「Resurrection Fest」，過程中一名腦性麻痺的樂迷，被其他金屬音樂迷熱心地將他的輪椅抬起，大玩「人海波浪」，讓他盡情的融入音樂祭的氣氛。

熱愛重金屬音樂的艾力克斯（Alex Dominguez），是一名就讀法學院的二年級生。當時他前往參與音樂祭，就在瑞典樂團「邪神大敵」（Arch Enemy）演出時，旁邊的歌迷突然把他抬連人帶輪椅地抬起來，並隨著音樂擺動。

艾力克斯事後受訪時，向媒體透露當下心情，他說當時「能量、興奮、快樂」等多種情緒湧上心頭，是前所未有的體驗。他也說，能擁有這麼好的視野觀看樂團表演，實現了他一直以來的夢想，「感覺像是上帝」。

當艾力克斯被眾歌迷抬起時，在場的攝影師丹尼爾（Daniel Cruz）也立刻拿起相機拍下這一瞬間，結果這張照片立刻在推特上被各國媒體、網友瘋狂轉載；樂團「邪神大敵」也在推特轉發當時影片，高興地表示，這是他們的粉絲一直以來的超讚舉動。