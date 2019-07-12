馬英九官司纏身　還有三中案等著出庭

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)馬英九涉洩密等案，今(12)日上午宣判無罪定讞，不過馬英九官司纏身並未就此結束，恐怕還有三中（中視、中廣、中影）與舊中央黨部交易案，仍待出庭受審。

《自由》報導，時任國民黨主席的馬英九被控私下將黨產賣給余建新等人，害國民黨損失逾72億元。台北地檢署去(2018)年7月10日依違反證券交易法之非常規交易、特別背信、刑法之背信等罪起訴馬英九、替馬英九處分黨產的中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等3人，並建請法院從重量刑。

經台北地院收案抽籤，由審判長法官胡宗淦、陪席法官林呈樵、受命法官林幸宜組成合議庭。

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北院去年(2018年)10月31日首度開庭時傳喚馬英九答辯。馬英九說，當年是迫於政黨限期退出媒體的時空環境才急賣三中，並爆料稱，前總統陳水扁夫婦、時任總統府辦公室主任馬永成等人，當年聯手施壓讓中信集團辜仲瑩收手，不買中投股權。

合議庭為釐清案發經過，依序傳汪海清、張哲琛等人出庭，但至目前尚未排定馬英九再度出庭日期。

《自由》引述起訴書指出，馬英九賤賣黨產動機或為博取聲譽、避免不當黨產被收歸國有或交結盟友，心存僥倖委請法律、財會人員佈置機巧名目及程序，以「天龍八步」等非常規財務操作遮人耳目，還備妥6千萬鉅款準備訴訟攻防，可謂「力謀脫罪、機關用盡」。

◆華夏股權交易，檢方認為，國民黨趕在2005年底廣播電視法規定黨政軍退出媒體的期限，未提報中常會、中投、光華公司董事會討論，馬英九竟指示張、汪將華夏股權以40億元指定賣給余建新，但實際交易僅21.5億元。

◆為避免余建新毀約，從賣三中縮小到只賣中視股權，並以不合理低價之每股6.5元出售，導致中投、光華損失逾4.9餘萬元。

◆明知中影不受黨政軍退出媒體規範，仍藉機賤賣舊黨產部與中影名下華夏大樓，給長榮集團創辦人張榮發以獲支持，害國民黨損失逾5.9億元。

◆馬英九執意賣中廣股權給趙少康，害中投及光華蒙受盈餘損失逾15.5億元、應收股款債權逾28.4元無法收回，共損失逾44億元。

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