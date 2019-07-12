夏季過敏大爆發　醫：過敏原恐是辦公室潛藏的黴菌作祟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近來高溫屢破紀錄，當心高溫、高濕的天氣恐讓盛夏過敏大爆發！家醫科醫師表示，近期過敏就診人數也上升1-2成，原因在於台灣夏季高溫且濕度高容易讓「黴菌」、「塵蟎」等過敏原生長快速，「長時間待在冷氣房」與「頻繁進出室內外造成的溫差」，都讓上班族過敏反應被多重啟動。

中山醫院家醫科陳欣湄醫師進一步解釋，多數患者就醫時誤以為只是感冒、冷氣病，詢問後才發現鼻子癢、整天流鼻水、狂打噴嚏都是過敏造成的；「過敏原」和「外在刺激物」是引發過敏性鼻炎最重要的原因，尤其「黴菌」和「頻繁冷熱溫差」更是夏季過敏的主要原因。

高濕、高溫的環境下，黴菌更是夏季上班族過敏的主因，尤其近80%的成人過敏族至少對一種黴菌過敏，黴菌喜歡在陰暗處生長，包含廁所角落、陰暗儲藏空間、茶水間，辦公室每個座位區一立方公尺可能就有近1,000隻黴菌飛散 ，無時無刻誘發過敏發生！

研究顯示，室內外溫差超過7度，就容易引發過敏性鼻炎。上班族普遍每天待在26°C的冷氣房超過10個小時以上，當外出跑業務、用餐、甚至離開冷氣房去如廁，每次冷熱刺激之下都會啟動過敏反應，引發體內發炎現象。

醫師提醒，夏日是成人過敏好發的時節點，為了讓上班族有更簡單、便利的解決方式，醫師提出「內在調整體質」、「外在清潔保暖」作為盛夏抗敏二大方法。

1. 內在調整體質

建議調整體質可以從最大的免疫器官腸道開始做起；多吃水果、蔬菜等含益生質的食物，搭配LP菌、LGG菌、NCFM菌等實驗證實可以減緩過敏發生的菌種，將腸道菌相趨向好菌多於壞菌、又能緩解過度反應的免疫細胞。醫師舉例，與其喝太多手搖飲，不如到超商買一瓶具機能性的優酪乳，搭配早餐就能輕鬆抗敏。

2. 外在清潔與冷氣房中適時保暖

上班族若必須長時間待在冷氣房、或無法避免夏季的進出冷熱的地方，建議要多加注意保暖。帶件薄外套避免冷氣房中溫度太低，進出室內戶外多加利用口罩加強防護避免冷空氣或過敏原刺激，室內空調可設定舒適、不流汗的冷氣溫度就好，避免與戶外溫差過大，降低過敏造成的刺激。