科技藝術進駐廢棄隧道　深澳鐵道開放夜間騎乘

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）新北市的深澳鐵道自行車結合科技藝術打造「海洋主題光隧道」，浪漫的氛圍深受旅客歡迎，新北市觀旅局更因應暑假及情人節推出夜間營運時段至9月30日止。

新北市瑞芳區的深澳鐵道自行車在「深澳支線」-八斗子火車站與深澳火車站之間，依山傍海的美景自開幕以來深受旅客歡迎，結合科技藝術打造「海洋主題光隧道」，更因應暑假及情人節加碼推出夜間免費騎乘活動，準備好展開一場華麗的冒險嗎？

深澳鐵道自行車的車廂又稱為「河豚車」，其搭配海洋主題設計成可愛造型的河豚，並有淺藍、粉紅、黃色等可以選擇，搭上河豚車後，進入隧道後可沿線欣賞璀璨的科技藝術裝置，各路段皆有不同的浪漫設計。



深澳鐵道自行車（圖擷取自官方臉書影片）

聯合報導，八斗子車站月台能看見星光吊飾；觀海段則有各國闡述「愛」的字母光雕，後面還有夜光玫瑰花海，而到了山谷路段，迎面而來的就是「星空燈海隧道」，以心型LED燈飾打造的隧道，呈現出無比浪漫氛圍，最後會抵達深澳站月台。

觀旅局長張其強表示，深澳鐵道自行車推出以來大受歡迎，幾乎每個時段都塞滿等候人潮，許多遊客建議增加車次或拉長營運時段，如今觀旅局決定在暑假延長營運時段，提供更多騎乘班次。夜間將加開6班次，本月17日中午12點起網路開放訂票，首日將開放7月1日至7月17日夜間班次。

新北市政府觀光旅遊局因應夜間營運時段，推出的「夏日星空鐵道浪漫遊」時間從晚上6點到8點半，自即日起至9月30日止。此外，也推出兩種「夜光限定版海上觀光套裝遊程」，分別為「船遊祕境+深澳RB」能出海遠眺水金九美景、欣賞水湳洞及陰陽海，以及一探象鼻岩、酋長岩等怪石，以及「夜釣小卷+深澳RB」則能體驗夜釣小卷的樂趣，將有機會看見當季魚種，並品嘗新鮮又在地的海產。更多詳情請前往臉書查詢。



深澳鐵道自行車（影/官方臉書）