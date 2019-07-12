【快訊】前總統馬英九被控洩密　高院更一審今宣判無罪定讞

更新時間: 2019-07-12 10:51

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 前總統馬英九被控洩密案無罪確定，高院更一審審判長張惠立今(12)日宣判指出，馬英九與前最高檢察署檢察總長黃世銘間無共犯關係，是黃世銘主動求見馬英九告知關說案，馬英九為被動接受。

中央社引述張惠立表示，馬英九為公務員，行為有失職懲戒的可能，但不構成中華民國刑法、通訊保障及監察法、洩密等罪名，駁回上訴，無罪確定。

馬英九辦公室今回應表示，馬英九對無罪判決感到欣慰，判決結果不只攸關個人清白，更有助於確立總統應有的行政權限，讓總統安心依法治國。

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首次發稿: 2019-07-12 10:11

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前總統馬英九被控洩密，一審無罪，二審改判刑4月。案經最高法院發回，台灣高等法院更一審於今(12)日上午10時宣判無罪定讞。全案將於宣判後確定。馬英九今天未到庭聆判。

全案起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組，在民國102年偵辦民主進步黨立委柯建銘，及當時的立法院長王金平、法務部長曾勇夫等人，疑涉司法關說案。

台北地檢署起訴指出，馬英九在102年8月31日，明知特偵組調查司法關說案的專案報告，並非只是行政不法，仍洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給時任行政院長江宜樺及總統府副秘書長羅智強。

馬英九另涉嫌在102年9月4日，教唆當時的檢察總長黃世銘，向江宜樺洩漏並交付偵查中的秘密及監察通訊所取得的應保密資料。

一審台北地方法院判馬英九無罪，高院二審改判4月徒刑。經上訴，最高法院發回高院更審。

中央社報導，高院更一審期間，馬英九否認犯罪，表示檢察官講不清楚犯罪行為，卻一直認為他有罪，顯見先射箭再畫靶的傳言，並非空穴來風，請求法院維持無罪判決。

由於馬英九被起訴的罪名原本不得上訴第三審，但因一審無罪，二審改判有罪，基於大法官釋字第752號解釋，及新修正的刑事訴訟法第376條規定，為保障被告訴訟權，得上訴第三審，但若經第三審法院撤銷發回，再經二審法院判決後，就不得再上訴第三審，因此本案於12日宣判後確定。

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