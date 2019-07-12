移工罹病盼留台就醫 屏東縣偕各單位送溫暖

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名來自越南的移工鄧氏月在合約結束將返國的時候，罹患癌症，需開刀治療，但由於其工作期限即將屆滿，經屏東縣勞工處、移民署屏東縣服務站等官方+民間單位聯合協助，鄧氏月終於獲得核准延期在台繼續治療至療程完成後再返國。

離鄉背井來台灣工作的越南籍移工鄧氏月，於工作期間將滿即將準備返國與家人團聚的時候，很不幸的，於今年(108)年初檢查出罹患乳癌，必須住院接受開刀治療，由於她的工作期限在6月13日到期，必須離境回國，惟鄧氏月尚在治療中身體很虛弱，經安泰醫院的曾尚勇主治醫師評估，倘若鄧氏月自行搭機返國，是否能安全到家是有一定的風險和困難的。

基於人道考量，經與勞動部、安泰醫院主治醫師及台灣勞工權益關懷協會及移民署屏東縣服務站一起努力協助後，鄧氏月終於獲得核准延期在台繼續治療至療程完成後再返國。

鄧氏月於獲知此訊息後，喜極而泣並表示，自己在台工作12年以來，深刻感受到台灣政府對移工們所做的相關努力、關懷及人權保護。

屏東縣政府勞工處林德輝處長代表潘孟安縣長，由移民署屏東縣服務站謝明福主任、社團法人台灣勞工權益關懷協會及永有國際有限公司陪同，於7月5日至東港安泰醫院，慰問罹患乳癌的越南籍移工鄧氏月小姐，並致贈慰問金新台幣1萬元，因醫院計算其基本餐費尚缺5000元，處長即自掏腰包補其差額，解決當下困擾，場面相當溫馨!