蔡總統過境紐約備受矚目！　下塌飯店外爆衝突1人送醫1人被逮

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統蔡英文出訪加勒比海4友邦，去程過境紐約。蔡總統抵達紐約後，在臉書發文表示，感謝AIT主席莫健，還有許多僑胞到機場與下榻飯店歡迎她，大家的熱情讓她感到「非常溫暖」。

蔡總統在臉書發布貼文表示，「早安台北，經過將近15個小時的飛行，我已經抵達紐約，即將開始為台灣拚外交！」，她並感謝美國在台協會主席莫健（James Moriarty），還有許多台灣僑胞來到機場以及下榻飯店歡迎她，雖然是陰雨的天氣，「但是大家的熱情依然讓我感到非常溫暖！」

蔡總統說，紐約也是她在康乃爾(Cornell)大學讀書時常來的地方，每次回來都感到格外親切。「接下來還有馬不停蹄的行程，我們繼續用行動拚外交！」

中央社報導，蔡總統抵達紐約後第一個公開行程是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。會見地點在駐紐約辦事處，這也是我國國家元首第一次在紐約駐外館處進行公開活動。

蔡總統此行出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程過境丹佛，總統將在紐約停留兩個晚上。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。

總統蔡英文這次過境美國紐約，下榻於曼哈頓的飯店。不過根據三立新聞12日報導，在總統抵達前，有兩派人馬在飯店外，互相叫囂，並發生激烈衝突。有人拿著五星旗大喊「打倒台獨」，也有人發聲力挺蔡英文守護民主，現場亂成一團。

後來美國警方出面要大家全部後退（BACK OFF），雙方才休戰。此次衝突也釀成多人瘀青、破皮受傷，還有1人送醫治療，1人被上銬逮捕。

報導指出，一方是中國民主黨全國委員會組織，大喊「台灣加油、蔡英文加油」等語；另一方則是親中華人團體，他們高舉五星旗，在飯店對面抗議，疾呼「打倒台獨、打倒蔡英文」。

所幸蔡總統在當地時間下午4時許抵達下榻飯店時，受到熱情支持群眾歡迎，並未受到此次衝突影響。而蔡總統這次出訪也相當受外媒關注，現場早有多國外媒體在外等候，包括路透、朝日新聞、紐約時報等。