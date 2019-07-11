從「韓粉電腦工程師網路造謠」看「網路匿名留言」讓人變得「禮義廉」？！

兩天前，網路謠傳汙衊行政院長蘇貞昌的造謠影片，經過警方科學辦案，查緝出新北市板橋區一名 47 歲詹姓男電腦工程師涉嫌重大。這名在臉書上發文力挺高雄市長韓國瑜的詹男還是一名慣犯，想必他自以為是個本行的「電腦工程師」，有能力在暗處開槍而不被逮到，因此肆無忌憚規劃設計有利於韓國瑜集團而破壞競爭對手的「假證據」、「假消息」；豈知，魔高一尺道高一丈，韓粉詹姓電腦工程師在為非作歹 48 小時後被起底逮捕。

有很多實證研究指出，匿名這種「去個人化(Deindividuation)」、掩飾自己的身分，讓別人無法辨識，容易讓人難以抑制自己的攻擊性。心理學的「去抑效應(Online Disinhibition Effect)」研究實證，一般人是可悲、軟弱的，當內心升起想陷害、抹黑別人的醜陋想法時，由於「道德良知」與「羞恥心」等修養，會努力克制自己，然而在網路空間的「匿名」、「蒙面」狀態下，就容易變得衝動、肆無忌憚，做出平時生活中不會去做的陷害、抹黑別人的醜陋攻擊行為。

一個人的「數位素養(Digital Literacy)」，是指其運用數位科技來定義、理解、組織、評估及利用資訊的能力，其中應包括判斷網路資源的優劣、價值、與風險。

政府、教育機構、與家長，應該加強提升民眾與子女的數位素養，強化網路資源運用與網路社群互動的判斷、分析等能力，促使自己合法悠遊於網路空間，並保護自己以降低網路數位科技風險(Cyber Risk)。

身為網路公民的一份子，針對來源不明訊息，請遵循「迅速查證、不要傳播、或獲得正確資訊後幫助澄清」等原則處理，或自己認為無力研判訊息對他人的危害程度時，就不要散佈，以免違反「社會秩序維護法」。