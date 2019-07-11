臺灣企銀榮獲2019最佳新創產業服務獎

臺灣企銀為力挺政府推動新經濟產業政策，率先於105年8月23日訂定「臺灣中小企業銀行辦理新創重點產業優惠貸款辦法」，協助新創重點產業取得優惠融資，截至108年6月底止放款餘額共計3,398億元；108年4月榮獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)」二項『優等獎』，以及「均衡區域發展特別獎」、『國防產業特別獎』與『循環經濟產業特別獎』等五大獎項，肯定該行長期深耕中小企業，致力推動新創重點產業優惠融資之服務績效。

臺灣企銀本次榮獲2019卓越銀行評比非金控銀行類別之『最佳新創產業服務獎』，再度彰顯該行致力推動新創重點產業優惠貸款，馳援地方企業發展，力促活絡台灣經濟，在辦理中小企業融資方面上所做的努力。

由於廣大的新創事業與小微企業較難得到銀行的關心與溫暖，臺灣企銀為協助資本額3,000萬元以下小微企業與新創事業取得營運所需資金，業已函頒實施「小微+新創˙活水倍增貸款辦法」，預計於3年內，拓展資本額3,000萬元以下之中小企業戶數倍增至50,000戶(即新增25,000戶)，並新增1,000億元之放款量，期達成「小微新創融資家數倍增、千億活水協助中小企業」之目標。

除積極推動新創重點產業優惠貸款外，臺灣企銀並於106年1月16日在國內125家分行，同步成立『中小企業融資諮詢服務專區』，將服務中小企業的功能擴大，憑藉分行的廣大通路優勢，肩負起傳遞政府相關單位的各項政策與資訊，為中小企業提供有利的諮詢服務平台，共同創造企業、政府、銀行的三贏局面。

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，對扶持中小企業一向不遺餘力，主要係經營目標及策略上，一直重視中小企業發展，鼓勵青年創業，協助企業創新，長期透過全省125家營業據點，以主動關懷的實際行動提供多元與完整的服務，是中小企業不可或缺的專業銀行。