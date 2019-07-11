奧斯陸自由論壇9月再登台北　何韻詩、資訊戰專家開講

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）去年首度在台灣舉辦的「奧斯陸自由論壇」，今年將捲土而來，10位國際重量級人士將於9月13日在台北演講，此外，主辦單位還將規劃展覽、音樂藝術表演等交流活動，期盼凝聚亞洲地區民主人權倡議社群，同時促進全球維權人士的對話。

主辦單位人權基金會策略長亞歷克斯格拉德斯坦（Alex Gladstein）表示，「連續在台舉行論壇很重要，民主、自由與人權持續是亞洲區域內的重要議題。」

格拉德斯坦也指出，隨著香港的抗議遊行，台灣即將舉行的總統大選，以及中國、泰國及越南與日俱增的威權主義，現在是時候團結起來，共同支持亞洲地區的民主人權。

根據新聞稿，目前預定邀請來台的論壇講者包括積極參與2014年傘運及今年反送中運動的香港民主社運歌手何韻詩、曾任北韓外交官的脫北者太永浩（Thae Yong Ho）、對於俄羅斯資訊戰有深入研究的專家莫莉馬克烏（Molly McKew）、肯亞變性人權益社運者奧德莉麼布瓜（Audrey Mbugua）、泰國教育改革者秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal），以及曾獲得普立茲獎的緬甸克欽族記者艾斯特突珊（Esther Htusan）等。

今年的論壇分為三大主軸，包括資訊戰影響民主選舉、網路科技安全，以及變性人權議題。除了有一整天的論壇，主辦單位還將規劃互動展覽、座談、音樂藝術表演，以及交流活動等。

創立於2009年的奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum），今年將邁入第10年，除了每年在挪威奧斯陸舉辦的主活動，也擴展到世界其他城市舉辦奧斯陸自由論壇子活動，其中包括美國紐約、墨西哥墨西哥市、南非約翰尼斯堡等地，在亞洲則選擇台灣舉行，今年的台北場是挪威首站後的下一站，也反映主辦單位對於台灣作為地區領袖角色的重視。