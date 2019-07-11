石門附幼關懷石門洞微電影 榮獲優選佳績

石門附幼參加新北市教育局108年度環境教育微電影 徵選競賽，榮獲優選，更是唯一一所獲獎的幼兒園， 全園師生非常開心， 也將影片提供給石門區公所向民眾宣導一起愛護石門洞景點， 別具意義。

新北市石門區公所主秘游文泉表示， 石門洞是北海岸歷史悠久的自然景觀， 石門附幼的孩子們為了最喜歡的石門洞， 拍攝了宣導短片教大家如何愛護照顧它! 這支短片在石門區公所的粉絲專頁也非常受歡迎， 短短幾天已有將近2,000人次瀏覽。 石門區非常歡迎大家前來遊玩，在體驗石門的好山好水好人情時， 也記得要愛護環境哦!

幼兒園凃宜婷主任提到， 會參加微電影徵選是因為幼兒園平日就會進行戶外踏查課程， 希望幼兒可以對自己的家鄉有更多認同感。 某天孩子發現石門洞有許多垃圾，還有遊客將貝殼砂打包帶回家， 引發幼兒對「貝殼砂到底能不能帶回家」的疑問， 並開始詢問派出所、區公所， 最後孩子們決定拍影片告訴大家要愛護石門洞。

六月底的畢業典禮，也首次播放微電影，家長們為之驚艷， 幼兒多多的媽媽說：「我只知道多多和同學們很喜歡去社區踏查， 也聽多多說過要拍電影跟大家說到石門洞不要亂丟垃圾和帶走貝殼砂 ，但是親眼看了這部電影，然後7月1日聽到這部電影得獎了， 真的嚇了一大跳！沒想到這群小孩這麼厲害！」

幼兒小樂的媽媽也很肯定幼兒園的課程，原本丟三落四的小樂， 因為太喜歡戶外踏查，開始會自己整理書包， 準備戶外踏查要帶的裝備。現在放學回家後， 他也會主動跟家人分享踏查時發生的精采故事， 親子之間有更多的話題可以互動。

新北市教育局表示，石門附幼拍攝關懷社區微電影的課程，提供幼兒 在幼兒園教保活動課程大綱中認知、語文及社會三大領域的素養， 並能以實際行動參與社區活動，成為社區的參與者與共構者， 感謝幼兒園以多樣的方式引導幼兒感受生活環境中人事物， 提升環境敏感度，共同愛護我們的環境。