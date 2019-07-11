四健露營大會野炊趣 吳副市長期勉新農傳承

新北市各農會四健會露營大會及作業組比賽，今 ( 11) 日上午在新北市農會文山農場熱鬧登場， 新北市吳明機副市長特別到場關心，並和四健會員們一同體驗野炊， 將新北當季綠竹筍等在地食材熱炒上桌。 他也期許四健會成員未來秉持四健會學習的態度及精神， 持續關懷土地及農業，傳承農業。

新北市各農會四健會露營大會及作業組比賽，上午正式展開。 這也是新北市各農會四健會ㄧ年一度的盛會，200多位來自全市各 農會四健會的大小朋友共同參與，兩天一夜的活動，包括野炊體驗、 四健作業組比賽、並有闖關活動及營火晚會等。新北市農會表示，四 健會原是美國農業部1902年創立的一個非營利性青年組織，19 52年由農復會引進國內，藉由四健會所代表身、心、手、腦4個部 分均衡發展，落實在工作中學習、團隊合作的理念及精神，凡9- 24歲青少年皆可加入農會的四健會，為培育優秀農村青少年， 各農會設置各類作業組，讓四健會員從做中學、學中做。今日下午的 四健作業組競賽，就是各農會展現平時作業組努力的成果， 例如蘆洲區農會四健作業組的養菇計畫， 利用農會樓梯間種出黑木耳及杏鮑菇，將都市農業的劣勢， 轉換成創意呈現。

吳明機副市長表示，四健會過去培育無數優秀的農業青年， 現在隨著社會的演變，農業在未來仍是非常重要的產業， 在青少年階段是農業人才培育的重要時期， 期勉這群四健會員成為未來新農業的傳承者。 現在新北市政府也極力推動新農漁民輔導計畫， 開辦培訓課程及專案輔導，協助更多有志青年回鄉傳承農業。