天成文旅-繪日之丘 【三周年慶 嘟比主題住房專案】

假期將至，最適合全家歡樂出遊，共譜幸福時光。堆疊宛如美術館優雅外觀，深獲網友喜愛，擁有白色積木飯店美名的天成文旅-繪日之丘自即日起~2019/07/31推出「三周年慶 嘟比主題住房專案」，於2019/07/01-2019/12/30期間入住親子三人房，周日至周五每房每晚NT$ 3,199+10%起，周六每房每晚NT$4,199+10%起，住宿期間內，還可免費使用星空童樂室，歡樂零嘴無限量供應，盡情暢玩多款熱門小遊戲，另加贈天成文旅-繪日之丘代言人嘟比布偶乙隻及天成文旅-繪日之丘馬克杯乙對，邀大小朋友開心迎接暑假。凡消費者以此專案入住，並參加【繪日之丘IG美照打卡】攝影比賽，加碼再贈天成文旅迷你積木出奇盒乙組(隨機贈送)，讓全家大小增添親子互動，深入探索嘉義人文風情與在地美食，打造歡樂假期美好回憶。

巍峨山林喚起了往日記憶，城市街道延續了歷史文脈，嘉義小鎮處處都是迷人場景。於今年度由知名網站舉辦台灣最美飯店票選活動，南部地區優勝的天成文旅－繪日之丘，也延續台灣最美飯店的風潮，推出【繪日之丘IG美照打卡】攝影比賽，即日起開放報名，凡旅人遊覽嘉義，在五大主題：「天成文旅-繪日之丘、阿里山、嘉義美食、文化夜市、私房景點」拍照，且使用Instagram打卡、發布符合「五大主題」的美照，並加上加上六個hashtag「#繪日之丘IG美照打卡 #天成文旅繪日之丘 #阿里山 #嘉義美食 #文化夜市 #私房景點」，就有機會免費獲得價值NT$15,000+10%天成文旅－繪日之丘「頂級豪華家庭房」、價值NT$14,000+10%「輕逸三人房」…等多項大獎，攝影作品還有機會出現在天成文旅－繪日之丘的官方Facebook與Instagram粉絲專頁，旅途中隨手一拍都是創作，快將你眼中最美好的人、事、物分享給更多朋友。

天成飯店集團品牌行銷公關部總監趙芝綺表示：「暑假是父母與孩子構築溫馨家庭時光，家庭出遊最好的機會，旗下以親子族群為主要訴求的品牌─天成文旅-繪日之丘，特別推出三周年慶主題住房專案活動，積極佈局親子旅遊市場。同時延續全台最美飯店的優勝，首次結合IG攝影比賽活動，希望藉由照片分享嘉義在地與飯店主題相關連結的阿里山風光、夜市美食、獨家私房景點…等，一起來發掘多彩多姿的嘉義特色。可望帶動暑期住宿比去年同期提升一成以上業績成長。」