花蓮首座「智慧觀光電子紙站牌」正式啟用 與中華電信團隊共同打造智慧友善城市

花蓮縣府及中華電信聯手打造「智慧觀光電子紙站牌」， 於七月起在花蓮文創園區站正式啟用。 該站牌導入新興的電子紙技術，具有低耗電的特性， 並首創結合太陽能供電系統及內建台電表箱， 可針對市區及郊區電力需求不同切換供電模式， 預計9月底前在花蓮縣境內設置15處智慧站牌， 使花蓮縣逐步邁向智慧城市。

花蓮縣府觀光處與中華電信智慧站牌團隊(西伯股份有限公司、 耀世企業有限公司、錸德科技股份有限公司、太魯閣客運) 共同合作，透過電子紙技術，讓智慧站牌乘載更多觀光資訊量， 可以手機掃描QR Code取得即時公車到站資訊、公車路線圖、班表、觀光資訊、 周邊景點介紹、觀光消費情報外，並提供中、英、日、 韓語四種語系，讓國內外旅客都能盡興的玩遍花蓮。花蓮縣長徐榛蔚 則表示，上任後致力打造智慧城鄉，智慧化是走向國際的推手， 期待能將交通與智慧產業鏈結，花蓮擁有大山大海， 並以獨特的自然風光舉世聞名，推動境內環保能源永續的概念， 且能與交通硬體設備結合，是與世界接軌的重要環節。

中華電信長期推動創新應用、整合智慧城市服務，透過經濟部工業局 協助花蓮縣逐步邁向智慧城市，以專屬花蓮的智慧交通及觀光需求， 打造一體成型兼具城市人文美學及科技管理的智慧站牌； 相較LED站牌，透過電子紙技術所研發的智慧站牌， 具有低耗電特性、資訊看板抗UV、防反射與防污處理， 及快速複製至其他城鄉的特性，目前臺北市、新北市、 台東縣等縣市皆小量試辦中。未來中華電信智慧站牌團隊， 將持續提供智慧化交通與觀光資訊平台及完善的營運服務， 結合城鄉共同推廣觀光旅遊，有效提升產業能量。