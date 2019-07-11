美麗信花園酒店 【暑期歡樂˙吃飽又睡好】住房專案

炎炎夏日好想出去玩，但在炙熱太陽下遊走真是吃不消呀！美麗信花園酒店即日起推出國人歡樂暑期住房專案，吃飽又睡好的放鬆行程讓嘉賓悠哉享受酒店餐點及設施，感受都市假期的愜意氛圍。

美麗信自即日起至9月30日(一)，針對國人推出低於4折住房專案，首推【歡樂假期˙池畔美食住房專案】，入住豪華客房加贈2客池畔餐廳特色套餐，每晚只要NT$4,399 (原價最高價值NT$ 11,418 )，此外還有【暑期歡樂˙吃飽又睡好住房專案】選擇，入住豪華客房含2客雨林餐廳自助式早餐及2客光廊Light Café特色套餐，每晚只要NT$4,999(原價最高價值NT$12,628 )，敬邀品味嘉賓優享暑期時光，藉此超值特惠折扣，給自己或家人樂活、紓壓雙重款待，盡享國際級觀光酒店的頂級時尚禮遇。

住房嘉賓於入住期間皆享近 13坪 、挑高 3.1公尺 之時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用「活力健身俱樂部」的健身房、戶外游泳池、桑拿區，同步提供品味嘉賓面面俱到的頂級健康樂活步調。此外，嘉賓更享延遲退房服務至下午2點，用不疾不徐的腳步享受難得的假期，並用最緩慢的步調品嚐主廚特製的精緻套餐。

此次為嘉賓提供的二樓池畔餐廳-光廊Light Café餐點有《泰夏繽紛派對飲品套餐》、《月見銷魂啤酒涼麵飲品套餐》及《英式圓舞曲下午茶雙人套餐》等三種選擇；《泰夏繽紛派對套餐》每套價值NT$690+10%，以泰式打拋豬肉飯為主軸，配上現烤雞肉串、清爽海鮮青木瓜絲及週邊小菜，酸甜滋味一解夏季食不下嚥的窘境。《月見銷魂啤酒涼麵套餐》每套價值NT$590+10%，以清涼造型的啤酒杯盛裝蕎麥麵，冰涼口感極度適合夏季品嚐，還有碩大鮑魚海鮮沙拉及現烤肉串，嚐一口降暑氣大滿足！《英式圓舞曲下午茶雙人套餐》每套價值NT$680+10%，氣派華麗的三層點心架，每一層都排滿豐富小點，各個充滿了精緻美味的誘惑魔力，雙人午茶套餐內含三層英式下午茶一組及飲品二杯，讓嘉賓坐擁最佳池畔美景享受華麗美食饗宴。

今夏準備好跟著美麗信一同度過了嗎？敬邀品味嘉賓闔家愜意共享多彩多姿的美麗台北，在輕鬆歡愉的夏季假期裡，找回全家相聚的快樂美好。美麗信花園酒店訂房中心電洽：﹙02﹚8772-9900。