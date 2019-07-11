第15屆台星經濟聯席會議 在台盛大召開

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）由中華民國國際經濟合作協會（國經協會）與新加坡工商聯合總會共同主辦之「第15屆台星經濟聯席會議」，10日在台北遠東飯店登場。

新加坡代表團由星展集團控股有限公司主席兼任新加坡航空公司主席佘林發，率領星國37名業界人士，包括傅長春儲運集團傅春安總裁、東方石油有限公司總經理Mr. Simon Li、通迎控股有限公司董事主席水雯儀、V3集團主席沈財福、Kinderworld國際集團Mr. Rick Tan Teck Yong等，來台出席經濟聯席會議。

會議由中華民國國際經濟合作協會新加坡委員會主任委員徐旭東（遠東集團董事長）與佘林發共同主持，台星各界出席人士共140名。

本屆會議我國出席代表包括行政院政務委員鄧振中；永豐商業銀行股份有限公司資深副總經理陳松興；之初創投董事長暨合夥人、台灣大哥大股份有限公司林之晨總經理；遠傳電信股份有限公司總經理井琪等人。

政務委員鄧振中與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權於大會開幕典禮中致詞指導，大會產業議題包含「金融」、「創新與海外投資」與「新科技」。

今年會議討論主軸特別配合政府推動之新南向政策，持續發掘合作新商機。我國經濟部次長林全能於10日下午接見星方訪團，並介紹我國經商環境之優勢。

新加坡工商聯合總會於7月7日先行扺達高雄，分別參訪高雄智慧科技新創園區、KO-IN智高點、KOSMOS（體感奇點艙），拜會高雄市政府、高雄軟體園區、高雄數位內容創意中心及高雄港。國經協會另安排星方訪團於會後繼續在北部地區進行參訪活動，包含訊連科技、遠傳電信、國際科技創業基地、源鮮農業生物科技、台達電等業界重鎮，藉機瞭解我國在資通訊科技、農業與創新等領域的實力。

新加坡為我國第6大貿易夥伴，去年兩國貿易總額達258億美元，自1952年以來，我國業者投資星國共計615案、金額超過136億美元，而星國投資我國共計2,683案、達83億美元。我國於2013年與星國簽訂台星經濟夥伴協定，推動兩國經貿交流進一步成長。

星國政府近年來大力推動企業創新，已決定投入190億星幣鼓勵業界發展新科技。新加坡在彭博創新指數（Bloomberg Innovation Index）中排名為全世界第6名。

行政院於今年通過《產業創新條例》修正草案，研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等四項優惠延長10年至2029年底。台星兩國皆有政策優惠業界推動創新，兩國可在創新創業方面建立更密切的合作。

國經協會自1994年舉辦台星經濟聯席會議，係促進兩國企業界溝通交流之重要平台。

(右起) 中華民國國際經濟合作協會理事長高志尚、行政院政務委員鄧振中、中華民國國際經濟合作協會新加坡委員會主任委員徐旭東、星展集團控股有限公司主席佘林發、新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權及傅長春儲運集團總裁傅春安（圖／國經協會）