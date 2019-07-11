空服員郭芷嫣離開長榮表現平靜　工會：真正霸凌者是截圖外洩的人

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮航空公司人評會今(11)日以影響飛安等理由，對空服員郭芷嫣予以免職處分。桃園市空服員職業工會下午臨時召開記者會，說明工會後續處置。

中央社引述工會表示，長榮航空有過度放大檢視及懲處的疑慮，將全力支持郭芷嫣進行後續救濟。今天陪同郭芷嫣出席人評會的工會理事段嘉蕙表示，得知遭公司免職後，郭芷嫣表現得很平靜，也已收拾個人物品離開公司。

段嘉蕙進一步說明，遭截圖外流的對話群組，其實已建立約7到8年，是與郭芷嫣同期的空服員一同建立的群組，人數一直維持在34人沒有變過。但由於許多成員已經不是空服員，甚至也不是長榮公司員工，因此很難追溯究竟是由誰截圖外流。

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段嘉蕙認為，這是一個私人分享心事和開玩笑的群組，事件發生後，工會也公布完整對話，同時郭芷嫣也在群組中道歉，表示她並無霸凌意圖；真正有霸凌意圖的，應該是刻意截圖流傳的人。

工會副祕書長周聖凱表示，目前協助救濟管道包括公司內部有14天的申訴期，會先循內部管道申訴，另外如地方勞動局申請調解、勞動部申請裁決及法院申請民事訴訟等管道都會考慮，但最後的具體作為，會與郭芷嫣和律師討論，整體評估後再決定。

周聖凱表示，目前工會並不會解除郭芷嫣的職務與會員資格，一切都會等到申訴、調解等結果確定後才會有進一步決定。

他指出目前首要目標，仍然是希望透過各種管道恢復郭芷嫣的職務。