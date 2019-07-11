熱血青年師赴泰緬蹲點60天 推動文化維繫助培訓

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在桃園南崁國中任教的吳佩璇，透過教育部青年署選送新南向國家深度研習計畫探討「泰緬邊境與臺灣教師的跨境交流」，在今年遠赴泰緬邊境了解無國籍少數民族和邊境學校的問題，深入當地探索議題現況。

吳佩璇今年1月前往位於泰緬邊境的泰國達府邊境兒童協助基金會 (Tak Border Children Assistant Foundation, TBCAF)，克服語言溝通與環境適應，深入觀察基金會在克倫族部落教育及緬甸移工兒童教育上，如何推動師資培訓及文化維繫。

長達60天蹲點研習的時間中，吳佩璇拜訪2個克倫族部落、走進6所移工學校，與基金會夥伴一起，辦理「師訓」，協助克倫族青年參與克倫族母語教學及部落傳統文化等教師培力課程，以進入部落小學擔任教師。

吳佩璇發現師訓的內容涵蓋傳統竹編、織布、傳統儀式等主題，讓青年教師向村民或耆老學習，再由教師傳承給下一代孩子，學校與部落發展相輔相成。

教育部青年署推動新南向深度研習計畫，提供各領域努力關注議題及提升專業的青年，透過實地體驗探索得到最大發揮的空間。今年已有4位青年通過審查，執行多元議題，第三階段徵件將於7月31日截止，補助金額高達新臺幣15萬元。