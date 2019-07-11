台泰設計科技跨界交流　環保素材成相機外殼

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）松菸最新的「材料進行式」展覽中，可見台泰設計品牌跨界合作，透過嘗試各式媒材企圖打破工藝及科技界線，新奇的文創商品已於松菸風格店家展出至29日。

松山文創園區（以下簡稱松菸）與泰國創意經濟促進局（Creative Economy Agency，CEA）啟動2019年設計師交流計劃，推出台泰設計交流展（Tai-Thai Design Exhibition）「材料進行式」（Material in Motion），由4組台灣和泰國設計品牌共同策展，自即日起於松山文創園區的松菸風格店家展出至29日。

松菸總監陳玉秀表示，台泰設計交流計劃持續進行2年，今年以「材料進行式」（Material in Motion）為題，預期的不單單只是一件新的產品產出，或單純材質的試驗及運用，而是藉由彼此的交流，讓台泰合作設計持續處在「in motion」的狀態，未來開拓更多的合作可能性，讓產品的創意端、市場端無縫接軌，同時創造產值與價值。

泰國創意經濟促進局商業發展技術長Wassida Watanakuchai強調，2年來，台泰設計師透過材質複合設計與跨界創意實驗，結合雙方優勢創造無限可能性，他們非常期待第3年產出更多令人驚豔的作品。

其中，台灣擅長3D製陶技術的「FabCraft Design Lab」，搭配泰國擅長新實驗性刺繡設計的「ease Studio」，作品《5+5》結合陶瓷及刺繡實驗，經過3個月3D列印及傳統電窯燒製，成功測試並研發出創新陶繡媒材，首款「陶繡」設計商品將於10月台灣問市。

此外，台灣知名創意數位相機「紙可拍Paper Shoot」和泰國設計團隊「THINKK Studio」合作，推出作品《相機超越相機》（REC: a camera beyond cameras ），以泰國當地原木、樹葉、編織與紡織工藝媒材，開發設計環保的相機外殼，相機功能升級成1300萬像素，採用台灣大立光鏡頭，並且兼具縮時與復古錄影的功能，同樣預計10月量產銷售。

台泰設計交流展「材料進行式」已於松菸風格店家 (東向製菸工廠1F)登場，將免費展出至29日，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



台灣FabCraft Design Lab和泰國ease Studio合作推出《5+5》，將刺繡變成陶瓷（圖/松菸）



《相機超越相機》使用泰國當地原木、樹葉、與紡織工藝媒材，設計環保的相機外殼（圖/松菸）