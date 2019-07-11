新北暑期越南語育樂營 沉浸式教育認識越南文化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府教育局積極推廣新住民語文教學，首創成立新住民語文學院，7月8日正式揭牌，同時也是首屆越南語育樂營活動開課日。

來自全市68名國小學生齊聚在充滿森林風的新住民語文學院，展開三天兩夜的語文學習課程，希望透過沉浸式的語言學習環境，增進學生對東南亞語言和文化的學習興趣。

新北市致力推廣多元文化，提升學生的國際視野，打造多元、友善、尊重的環境，多年來推動新住民語文教學，彙編多元文化教材、培訓母語師資、辦理新住民二代培力昂揚計畫、東南亞語文競賽等，增進學生對新住民多元文化的認識理解、尊重與欣賞，創造新北成為多元友善的城市。

新住民語文學院設置於新店區直潭國小，擁有多元人文環境與豐富的自然資源，學院融合學校特色以「多元文化與國際觀」為發展主軸，將教室建置為具有豐富多元文化之情境，營造世界村學習的氛圍。首屆越南語育樂營課程主題十分豐富，包括食、衣、住、行、育、樂六大主題。

今年共有68名國小四至六年級學生參加，透過遊戲活動學習生活中常見實用的句子及詞彙，包括動手做春捲、涼拌米線，認識越南的飲食文化等。

教育局表示，新住民語文學院規劃的營隊課程標榜創造沉浸式的學習環境，並以新北市市編撰全國新住民語文學習教材為基底設計課程，同時由專業的新住民語文教學支援人員擔任師資，讓學生從動手做及文化體驗活動中，增進跨文化的理解與行動力。

未來也將陸續開設印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞及菲律賓語育樂營，同時搭配東南亞重要節慶規劃文化體驗活動，讓學生快樂的學習東南亞語言，也能培養跨文化素養，與國際接軌。