出訪加勒比海友邦　蔡英文：和世界分享台灣價值

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（11）日中午展開為期12天11夜的「自由民主永續之旅」，她在機場表示，總統最重要的任務，就是帶領國家走出去，此行將和世界分享台灣的價值。

蔡總統今日啟程前往海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森，以及聖露西亞等四個加勒比海友邦國家，並將在往返途中過境美國紐約及丹佛。她在登機前發表簡短談話，強調這一次出訪將向世界傳達三個台灣的主張。

首先是台灣會和世界共享自由開放的價值，蔡總統表示，台灣是海洋國家，是世界的台灣，「我們絕對不會把自己封閉在台灣海峽的一角，我們也期待在出訪的時候，為台灣尋找更大的空間以及商機。」

蔡總統也提及，台灣將會堅定守護民主制度，在面臨境外勢力的威脅與滲透的當下，台灣會持續和理念相近的國家互相合作，一起穩固得來不易的民主制度。

最後，蔡總統表示，台灣會以永續發展為目標，來推動互惠互助的國際合作。她提及台灣和友邦長期在農業、醫藥、教育等領域進行合作，這幾年國際合作更擴及到海洋安全、潔淨能源、以及應對氣候變遷等計畫，「我們會依循聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals），善用科技的優勢，為友邦和世界帶來更大的貢獻。

最後，蔡總統也預告她此行將會透過社群媒體，把台灣在國際舞台上的成就及執政團隊拚外交的成果，用最即時的方式介紹給國人。