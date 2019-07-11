三度全身顫抖　德總理梅克爾健康狀況引發揣測

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）德國總理梅克爾健康狀況疑似亮紅燈，已於一個月內第三度在公開場合出現全身顫抖的情況，對於外界質疑其健康狀況，她10日再度親上火線，聲稱「健康狀況良好」。

綜合「法新社」及「費加洛報」報導，再一個星期就要歡度65歲生日的德國總理梅克爾(Angela Merkel)，10日在柏林與芬蘭總理林內(Antti Rinne)會面，兩人在聆聽國歌時，再度被媒體捕抓到全身顫抖現象。梅克爾在一個多小時後的記者會上笑稱，她的身體狀況很好，無需擔憂。

她首次顫抖出現於6月18日，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在柏林會面時。當時，她的幕僚以「高溫脫水造成不適」對外說明。然而就在9天後，梅克爾和德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)一同參加活動時，再度出現同樣的狀況，原先的理由已不足以說服人。一連三次的全身顫抖現象都是在站立不動時出現，走動後就會恢復正常。

據「美聯社」報導，在德國，由於公眾人物的健康狀況被視為一種隱私，若梅克爾有任何健康問題，外界不會知道。

梅克爾是在2005年11月22日就任德國總理一職，至今已長達14年，且是第四度總理任期，預計2021年才會結束。