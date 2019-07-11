〈時評〉弊案不止，公營行庫亟需轉型正義

台灣公營金融機構的經營績效，一直是受人垢病的問題。今年6月，爆發塑料貿易商「潤寅實業」涉嫌以虛假應收帳款向銀行貸款，詐貸金額高達80億元，受害銀行共有十三家，其中有台企銀、兆豐、合庫、第一、華南、第一金、高雄銀是屬公營行庫。

台企銀是最大苦主，損失金額高達12億元，妙的是，台企銀發佈新聞稿說，上半年稅前盈餘47億元，今年6月已經提列5.44億元備抵呆帳，餘額將在第三季全部提列完畢，對財務業務無重大影響。

真令人不知道要怎麼形容台企銀，面對如此重大弊案，竟然還一派輕鬆，若無其事，全無檢討改進之誠意，也不究責，令人失望。反正公營行庫，政治任命，董事長、總經理，都有強而有力的政治背景，誰也奈何不了他們，受傷害的國庫公款、投資人權益，根本不在他們考慮之列。

不止台企銀，本案其他被騙的兆豐金、合庫、第一金、華南金、高雄銀，根本相應不理，完全不回應，更是奇觀。

一位資深銀行經理表示，本案潤寅公司能以虛假應收帳款，向銀行詐貸金額高達80億元，簡直荒謬，因為應收帳款最容易做假，擔保效力最弱，怎麼能貸到那麼龐大的金額？他懷疑其中有弊，金管會丶財政部，乃至於檢調，應該深入追查，是否有人謀不臧情事。

不止潤寅弊案，回頭看106年慶富造船弊案，當時台企銀、一銀、合庫、華南銀、台銀、土銀、彰銀、中國輸出入銀行、農業金庫等公營行庫，被詐貸125億元，其中一銀最慘，被詐貸達66億元。

全案不了了之，沒有聽聞行政院、金管會、財政部，痛定思痛，有任何防範改革的作為，乃至於一年多後的今天，又爆發那麼大的詐貸弊案。日後還會不會再發生呢？不用懷疑，社會大眾可以預先給他一個答案，一定會。

公營行庫積弊已深，老大心態，人盡皆知，看看近期爆發的彰銀東莞分行行長、副理公然收賄案、華銀高級行員長期盜領客戶存款達億元弊案、鼎興牙醫冒貸，華銀涉弊案、一件接一件，不絕如縷。

開放民營吧！既然政府完全沒有經營公營行庫的能力，那就讓公營行庫經營權跟所有權完全分離，政府不要再伸出政治的黑手，操縱把持人事、經費的大權，讓公營行庫徹底民營化，並且學一學現在的玉山金控，杜絕財團及家族的把持，讓民間真正的專業經理人、銀行家，來好好經營這些行庫，也許才能真正弊絕風清，為台灣金融界帶來新希望，也才是真正的轉型正義吧！