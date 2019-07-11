【快訊】郭芷嫣因餐點加料「玩笑話」遭長榮免職　工會將協助救濟

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）長榮航空人評會今(11)日對涉嫌在社群軟體中指出要在機師餐點中「加料」的桃園市空服員職業工會理事、長榮空服員郭芷嫣進行審查，會中做出兩大過免職處分。長榮表示，將進一步說明。

《聯合》報導，長榮航空這項決定尚未獲得官方證實，郭姓空服員也沒有公開發表談話。

郭芷嫣涉嫌在LINE群組中放話「電爆」罷工落跑者，以及在機師餐點「加料」，雖然郭芷嫣聲明是「玩笑話」，但長榮航空已報案，警方依違反民用航空法規定立案調查。

綜合《聯合》與中央社報導，長榮航空公司上午召開人評會，討論郭芷嫣案。部分人士私下指出，會中做出免職處分。長榮航空對此表示，將會在確定決議內容後，再對外公布。

據指出，身兼桃園市空服員職業工會幹部的郭芷嫣，罷工期間在社群媒體中發文稱，要在某位機師餐飲中「加料」。雖然一度傳出郭姓空服員的帳號、照片遭到冒用，長榮航空報警釐清真相，事後郭芷嫣發表聲明道歉，承認這是她個人貼文，但只是玩笑話。

工會今天獲悉消息後表示，郭芷嫣是空服員工會重要幹部，長榮分會運作三年間，郭芷嫣不管是在機上受辱事件中，爭取改善長榮航空的管理文化和建立性別友善的工作環境，以及其他會員權益和工運議題，甚至到這次罷工，她始終都站在工會和會員的最前面。

此外郭芷嫣更無散布自身發言之意圖和行為，而是群組對話遭人截圖外流、片面解讀，導致社會誤解，引起相關爭議和疑慮，工會認為不應對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大。