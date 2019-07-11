法國擬徵「數位稅」　或惹美國關稅報復

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）法國國會即將於今（11）日通過向IT科技巨擘徵收3%「數位稅」，美國總統川普昨（10）日下令調查法國新的徵稅措施是否對美國企業不公，不排除向法國課徵報復性關稅。

法國的新稅制一旦通過，將向全球年收入過7.5億歐元（262億新台幣）且在法國收入過2,500萬歐元（8.7億新台幣）的科技公司，徵收3%的數位稅，預計將影響Google、Facebook等30間公司，其中不乏是美國大型企業。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，徵稅目地是為了避免跨國企業逃漏稅，而新稅制將可帶來每年5億歐元（175億新台幣）稅收。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則發聲明指，美國有足夠的理由擔心該稅制會對美國企業帶來不公平的不利影響，將依川普指示並根據《通商法》301條款，展開為期最長一年的調查，判斷數位稅是否為不公平的貿易措施。

倘若判斷結果為數位稅確實對美國企業不公平，美國不排除將會對法國課徵報復性關稅。

由於跨國IT巨型企業逃漏稅問題嚴重，歐洲各國都紛紛討論是否要導入數位稅等措施，以防止IT企業避稅。然而，大部分IT企業都是美國企業，這勢必將造成新一波的貿易摩擦。