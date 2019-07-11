承諾實現碳中和　全球7千所高等學府倡議「氣候緊急狀態」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由「教育中的可持續性領導力聯盟（EAUC）」、總部位於美國的高等教育氣候行動組織「第二自然（Second Nature）」以及聯合國環境規劃署的「青年與教育聯盟（Youth and Education Alliance）」10日在美國紐約共同發起「氣候緊急狀態（Climate Emergency）」倡議，達成三項共識。

高等教育可持續倡議部長級會議(Higher Education Sustainability Initiative)吸引來自全球6大洲、超過7,000所高等教育機構齊聚美國紐約，首次做出共同承諾，解決氣候緊急情況，該「氣候緊急狀態」倡議含括三點，分別是：

第一，承諾到2030年或最遲到2050年實現碳中和。

第二，為以行動為主的氣候研究和技能培養動員更多資源。

第三，在課程、校園和社區外聯項目中增加對環境和可持續性的教育內容。

聯合國環境規劃署執行主任安德森（Inger Andersen）表示，如今，越來越多年輕人挺身而出，呼籲採取更多行動來解決氣候和環境挑戰。在這一重要的工作中，直接涉及青年的倡議是對實現環境可持續性十分有價值的貢獻。

此一倡議獲法國、英國、阿拉伯聯合大公國等國家的多所大學響應，其中有的已採取實際行動，將碳中和融入課程，如肯亞的斯特拉斯莫爾大學，透過清潔能源建立了600千瓦的光伏併網系統。中國同濟大學則把可持續發展融入到課程中、而美國大學和科爾蓋特大學則已達成了校園的碳中和目標。

學生可持續發展項目負責人邦納(Charlotte Bonner)對這一行動表示支持，他表示，時不我待，呼籲所有尚未簽署這一倡議的人參與該計畫。當然，最重要的是「付諸行動」。

預計2019年底前，全球將有逾1萬所高等教育機構加入，而各國政府也將受邀支持與推動此倡議。