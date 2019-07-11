好嗆！被中國外交部痛斥是「民族敗類」？ 黎智英：我的榮幸

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）香港壹傳媒創辦人黎智英，7月8日獲美國高層接見，就香港修訂逃犯條例及香港「一國兩制」情況進行對話。黎此行也招來中國外交部與駐港特派員公署炮火重批，稱他是「民族敗類、香港罪人」。但黎智英回應「被中國人指控，是種榮幸」。

黎智英是香港壹傳媒創辦人，長期支持香港民主，堅決反對中共獨裁。該立場也讓他旗下成衣產業在中國被封殺。《自由亞洲電台》日前揭露黎智英訪華府消息，引發外界關注。

黎智英7月8日獲美國副總統彭斯（Mike Pence）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，就香港政府執意修訂《逃犯條例》與香港「一國兩指」的現狀進行談論。

中國外交部駐港特派員公署7月9日公開指責黎智英，稱「美政府高層在當前香港局勢的敏感時期，排著隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤信號，我們對此表達強烈不滿和堅決反對。」

最後駐港特派員公署更說，「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

中國外交部也公開表示，要求美國停止干預香港事務，任何外部勢力以任何形式干預香港事務都是錯誤的，試圖藉機慫恿在香港特區製造混亂既不得人心，也不會得逞。

被中國外交部與駐港特派員公署聯合譴責的黎智7月10日透過《美國之音》表示，「能被中國官方點名指責，是他的榮幸。」

黎強調，即使香港特首撤回「逃犯條例」修法，甚至下台，倘若沒有普選權，香港仍然沒有民主與自由。香港民眾會繼續抗爭，而他認為，當中國意識到他們無法控制香港人民，就會使用武力，六四屠殺事件可能在香港重演。

「他們會製造恐懼、讓人絕望，進而處理掉這些不聽話的港人。」

黎智英也呼籲美國盡快就香港問題採取行動，「這會帶給港人莫大的鼓勵作用。」