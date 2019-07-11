放下屠刀立地吃肉　美新創研發「試管肉」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國加州數間新創公司正研發所謂的「試管肉（cultured meat）」，利用生物工程技術，將動物的幹細胞培養成肌肉組織，生產可供食用的肉品。未來享用肉食，或許不再需要殺生。

隨著人口增加及經濟成長，對肉食的需求也越來越高。然而，生產肉類卻會對環境帶來相當大的負荷，畜牧需要佔據大面積的土地、消耗大量飼料、可能汙染水源並會排放甲烷等溫室氣體，漁業捕撈則可能破壞生態。

「我們需要保留吃肉的選擇給下一代，同時注意不要把環境逼到極限。」Memphis Meats的創辦人Uma Valeti說道。「比起叫大家放棄吃肉或吃素肉，我們鼓勵大家繼續吃他們喜歡的肉食，我們在保留大家吃肉的權利。」

Memphis Meats成立於2015年，致力於研發細胞栽培的雞肉、牛肉和鴨肉，已吸引嘉吉公司（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）等食品產業巨擘及比爾蓋茲（Bill Gates）等人投資。

柏克萊加州大學的替代肉類研究主任Ricardo San Martin稱，試管肉可以降低生產肉品過程中所需要消耗的土地空間、飼料和水、種植飼料所需的資源、藥物等，又可以降低溫室氣體的排放，是邁向永續經營的一個選項。

另一間試管肉新創New Age Meats的創辦人Brian Spears，則表示「消費者想吃好吃的肉，但同時也不想殺生。我們讓消費者可以放下屠刀，安心地吃肉。」Spears對於試管肉的潛在市場相當有信心。

Finless Foods則致力於生產試管海鮮，尤其是因濫捕而瀕臨滅絕且因汙染而富含重金屬的黑鮪魚。執行長Michael Selden指出海洋生態系相當脆弱，「把海鮮的生產從海中移來陸上」才能讓大海生生不息。

一份來自A.T. Kearney的報告指出，2040年時試管肉將佔所有肉類消費的35%，而素肉將佔25%。「雖然大型畜牧業仍被視為必要之惡，但隨著技術進步，試管肉及素肉取代掉屠宰肉只是時間的問題。」

但Martin卻也表示，試管肉距離商業化還有很長一段路要走。首先得克服的是生產成本的問題，以Memphis Meats為例，初期生產一盤雞肉竟需要花費上萬美元，現在成本雖然壓降至一百美元，但仍然難與傳統畜牧業競爭。

再來，當然還有消費者是否買帳？健康上是否有疑慮？政府是否會立法保障？等諸多難關有待克服，同時還有來自傳統畜牧業的排擠。在美國，勢力強大的畜牧業甚至遊說國會，要求「肉類」這一標籤只能被用在屠宰場出來的肉品，而不可用在試管肉或素肉上。