長榮300地勤欲轉空服男性占7成　年底前可上飛機執勤

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導)長榮航空開出兩百名空服員職缺，並首度開放男性報考空服員。七月三日先對內部地勤組員發出招募公告，9日報名截止。結果一週就吸引三百名地勤報名，其中七成為男性，可預期未來長榮將出現許多「空中少爺」。

綜合《自由》與中央社報導，長榮因運能需求，今年度對內、對外共招募兩百個空服人力，預計今年八月下旬至九月上旬報到，也就是說，今年以前有機會在長榮客機上看見男性空服員。

前一陣子空服員罷工期間，長榮航空宣布將開放地勤轉任空服員，只要非主管職、矯正後視力達0.8，英語檢定測驗達標，就能申請。

長榮航空10日表示，地勤轉空服只需經過面試就好，目前沒有名額限制。預計8月底就可以開始受訓，年底前可上飛機執勤。

對外招募部分，長榮航空已於七月五日在官網發出招募公告，報名至八月底截止，預計九月將分批報到。長榮表示，由於對外招募報名尚未截止，因此報名人數仍在統計當中。

據了解，長榮地勤人員起薪38Ｋ，若加上輪班加給、職務加給等津貼，月薪可上看50Ｋ；空服員起薪31Ｋ，若以飛東京專班為例，飛行時數七十小時，依職等不同月薪可達66Ｋ到89Ｋ。

長榮地勤指出，地勤人員平均一個月工時約為160小時，空服員約90小時。相對來說，空服員工時較短、收入也高，不少人都因此想轉空服。