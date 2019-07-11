中華電信499之亂遭處分　NCC降價改罰120萬

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華電信去年(2018年)499吃到飽方案衍生亂象，被NCC開罰，中華電信不服提起行政訴訟。台北高等行政法院5月判決撤銷原處分，中華電信免罰；NCC委員會議昨(10)日進行重為處分討論，會後宣布，不再上訴，重為處分改罰120萬元。

對此，中央社引述中華電信回覆，因為還沒有收到處分書，暫時無法評論，待收到處分書後，會再一步研議。

中華電信去年5月限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆空前搶辦風潮，因無完善配套措施，致客服電話無法接通、電信門市及客服APP軟體處理過久。國家通訊傳播委員會（NCC）認為，中華電信涉有營運不當損害使用者權益，依電信法裁處新台幣200萬元。

中華電信不服，提起行政訴訟，而台北高等行政法院審理後，認為NCC裁罰有理，但罰鍰金額有裁量瑕疵的違法情形。

台北高等行政法院指出，NCC依相關要點裁罰90萬元，另審酌中華電信違反行動寬頻業務管理規則第73條規定情形嚴重，對勞工權益、消費者權益及電信產業秩序的影響範圍遍及全國等，酌加110萬元罰鍰，因此共計處罰200萬元。

不過NCC將中華電信所屬勞工權益受影響的程度，列為加重處罰的審酌因素之一，高等行政法院認為，已違反法規授權裁量的目的與範圍，屬不當連結。

NCC昨(10)日於記者會表示，原裁罰內容衡酌了違反勞工權益，但在勞動部或各地勞動局已經有裁罰，高等行政法院因此認為NCC形同重複評價；NCC決議不再上訴，將勞工權益的因素剔除掉，衡酌違反情節嚴重程度及事後改善態度後，重為處分罰款120萬元。