滯留台灣人逐年攀升　海基會：赴中國發展應理解風險

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）因各種原因而滯留中國的台灣人近年人數有逐漸攀升趨勢，根據海峽交流基金會最新資料，去（2018）年協處返台件數較前兩年增加兩倍，海基會因而呼籲，國人赴中尋求發展，應正確理解中國社會狀況及存在的風險。

海基會今（10）日公布資料顯示，2013年至2015年，每年協處滯中台灣人返台的案件大約10餘件，不過自2016年處理件數開始明顯增加，2016年有25件，2017年27件，到了2018年更大幅增加至48件，而今年至5月底也已經協處15件。

海基會表示，在中國發展事業及生活的台灣人，可能因積欠房租、重病住院或遭逮捕等各種原因，無法繼續留在中國，卻又無力自行返台，經過通報後，由海基會提供協助。

海基會指出，滯中台灣人協處返台案件日漸增多，顯示中國雖然充滿發展機遇，但也存在高度風險。國人赴中尋求發展，應正確理解中國政治、經濟及社會狀況，若面臨困難可向海基會諮詢求助。

海基會分析，滯中台灣人返台人數逐年增加，主要是早期赴中的台商或台幹，如今年事已高且健康情況不佳，又遇事業發展不順，且沒有足夠積蓄，以致淪落街頭。而隨著此類人數增加，中國地方政府社會救助的壓力跟著上升，據了解，不少中國地方政府自掏腰包購買機票協助送返，便是不希望滯中台灣人佔用中國的社會資源，也擔心衍生社會問題。

海基會表示，面對這些個案，除請託當地台商協會協助募款之外，海基會雖經費預算有限，亦協處大小事宜，出錢出力。而有部分滯中台灣人與台灣家屬的關係較為疏離，如遇台灣親人不願收留他們，海基會也會協助轉介至台灣社福體系安置。