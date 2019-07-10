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富邦金控2019年前6月自結稅後淨利276.61億元　每股盈餘2.70元

By  台灣英文新聞
2019/07/10 17:47

富邦金控2019年6月自結稅後淨利38.15億元，相較去年同期成長47%(註)。累計今年前6月稅後淨利276.61億元，每股盈餘(EPS)為2.70元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  • 富邦人壽2019年6月稅後淨利為15.36億元，累計前6月稅後淨利108.32億元。今年前6月初年度保費收入（First Year Premium）達1,170億元，較去年同期成長22%；總保費收入（Total Premium）為3,106億元，較去年同期成長14%。保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，而投資收益則表現穩定。
  • 台北富邦銀行2019年6月稅後淨利16.13億元，較去年同期成長8%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。累計前6月稅後淨利110.66億元，較去年同期成長7%。北富銀資產品質維持穩健，2019年6月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為688%。
  • 富邦產險2019年6月稅後淨利2.02億元，累計前6月稅後淨利21.52億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。
  • 富邦證券2019年6月稅後淨利2.55億元，市場成交量雖造成經紀業務收入波動，股利收入挹注獲利動能。累計前6月稅後淨利為14.02億元，較去年同期成長19%。

詳情請上富邦金控查詢。