富邦金控2019年前6月自結稅後淨利276.61億元　每股盈餘2.70元

富邦金控2019年6月自結稅後淨利38.15億元，
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2019年6月稅後淨利為15.36億元，累計前6月稅
後淨利108.32億元。今年前6月初年度保費收入（First Year Premium）達1,170億元，較去年同期成長22%； 總保費收入（Total Premium）為3,106億元，較去年同期成長14%。 保費收入強勁成長使得承保相關費用較高，而投資收益則表現穩定。
- 台北富邦銀行2019年6月稅後淨利16.13億元，
較去年同期成長8%，淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。 累計前6月稅後淨利110.66億元，較去年同期成長7%。 北富銀資產品質維持穩健，2019年6月底逾放比率為0.19% ，備抵呆帳覆蓋率為688%。
- 富邦產險2019年6月稅後淨利2.02億元，累計前6月稅後淨
利21.52億元，承保業務及投資績效皆維持穩健， 簽單保費收入較去年同期成長9%。
- 富邦證券2019年6月稅後淨利2.55億元，
市場成交量雖造成經紀業務收入波動，股利收入挹注獲利動能。 累計前6月稅後淨利為14.02億元，較去年同期成長19%。
詳情請上富邦金控查詢。