全國鄉土歌謠比賽 新北獲8隊特優19隊優等

新北市參加107學年度全國師生鄉土歌謠比賽成績優 異，今(10)日在市政會議獻獎，其中鷺江國小在「 客家語系國小組」連續4年奪得「特優」殊榮， 本次32個代表隊參賽，其中8隊榮獲特優，19隊獲優等。

新北市在推動本土語言教育上不遺餘力， 不僅藉著師生鄉土歌謠比賽推動本土語言教學， 在語文競賽中也鼓勵學生透過比賽更認識本土語言， 再加上校內本土語言課程的落實， 期望能增進學習本土語言的管道和機會， 進而促進本土語言的傳承與發展。

鷺江國小連續4年奪得「客家語系國小組特優」， 學校所在區域非屬客家庄，校內學生多非客家族群， 指導老師張淑惠老師表示，這麼優秀的成果， 是來自這群愛唱歌孩子們的努力和堅持，從完全不會客語， 經過一字一句的練習發音和咬字， 遇到挫折時學長姐和學弟妹之間的相互鼓勵， 促成了每一次比賽的優異表現。另外， 協助合唱團參賽事宜的劉組長也提到， 孩子們除了利用早自習時間練習外，還會在假日加強； 為了能有更好的表現，還會加強體能訓練，孩子們對音樂的熱情、 對語言的執著，讓老師和家長們非常感動。

新北市積極推動藝術教育，發掘學生長才， 參加107學年度全國各項藝術競賽，皆獲得優異成績。「 學生音樂比賽」團體項目北區決賽，有176隊參賽， 共獲33隊特優，117隊優等；「學生創意戲劇比賽」 27隊參賽，9隊獲特優，13隊優等；「學生舞蹈比賽」 64個團隊參賽，8隊獲特優，53隊獲優等，表現亮眼。