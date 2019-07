永生難忘的旅程 機齡32年達美航空引擎故障緊急迫降

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)美國達美航空(Delta Airlines)一架飛國內線的航班,當地時間7月8日從亞特蘭大飛往巴爾的摩途中遇引擎故障,緊急迫降羅里,機上148名旅客歷經了永生難忘的飛行之旅,所幸無人受傷。

據美國廣播公司ABC報導,達美航空班機號碼1428的航班,7月8日從亞特蘭大飛往巴爾的摩起飛後一小時,卻在途中遇到引擎零件脫落,鼻錐(Nose Cone)就在左引擎的發動機內彈跳,機長只好緊急迫降北卡羅來納的城市羅里。

從機上旅客拍攝的影片當中可以看到脫落的金屬零件就在左引擎裡彈掉。原本已凝結的空氣隨著爆炸聲,機艙內的旅客瞬間壓力爆表。當中一名旅客,Avery Porch表示,他們看到機艙內冒煙,大家這時才開始驚慌。

由波音生產的MD-88客機,機齡已達32年,所幸該航班迫降成功,救難人員早已在地面待命,148名旅客僅受到驚嚇,無人受傷。

⚠️ Not the view you want from your window seat. MRT via @ABC: A #Delta MD-88 flying from #Atlanta to #Baltimore made an emergency landing in #Raleigh after one of the plane's two engines failed. There were no reported injuries. #ATL #BWI #RDU #aviation pic.twitter.com/9tXiGSStfz