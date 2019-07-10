加入南印度洋漁業協定　外交部：我國實力獲國際肯定

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣於今年順利加入「南印度洋漁業協定」，外交部表示，這將有效維護我國漁民權益，也顯示我國遠洋漁業實力再度獲得國際肯定。

根據外交部昨（9）日新聞稿，南印度洋漁業協定（Southern Indian Ocean Fisheries Agreement）第六屆締約方大會於上週五（5）結束，我國順利在今年年會中加入該協定，將有效維護我國漁業權益，外交部也會持續與行政院農業委員會漁業署密切合作，全力爭取並維護我國參與區域漁業管理組織的權益。

外交部提及，該協定全體成員一致歡迎我國加入，顯示我國遠洋漁業實力再度獲得國際肯定，今後我國將與該協定其他成員共同合作，致力促進印度洋公海漁業資源的永續利用，並透過專業及實質的參與，積極做出具體貢獻。

外交部指出，台灣為印度洋的重要漁捕大國，捕撈油魚的漁船數達100餘艘，近年的年漁獲量已達1萬7,000公噸。鑑於我國在印度洋區的漁捕利益逐年成長，我國加入南印度洋漁業協定，不僅可鞏固我在印度洋公海的漁捕權益，更有助我國遠洋漁業產業的發展，並確保我國漁民的利益獲得保障。

南印度洋漁業協定於2012年6月21日生效，旨在管理印度洋非屬高度洄游性的深海旗、鯛等魚類。南印度洋漁業協定秘書處址社法屬留尼旺（la Réunion），其他成員包括澳洲、庫克群島、歐盟、法國（代表法屬印度洋領地）、日本、韓國、模里西斯、塞席爾，以及泰國等10個國家。