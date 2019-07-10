長庚：特殊體質服用磺胺藥　發生嚴重藥物過敏風險提高40倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一位青春期的女大生因全身紅疹及發燒，連續幾天求診都沒有改善，後來再因發燒、少尿及黃疸後才輾轉會診，才知是因爲頑固型痤瘡服用了磺胺藥物而引起嚴重的藥物過敏。

長庚醫院皮膚科研究團隊證實，若有特殊體質－帶有基因型HLA-B*13:01，與發生磺胺藥物過敏有關。國人如果帶有這特殊基因型時，在使用磺胺藥物產生嚴重藥物過敏的風險，是正常健康族群的40倍以上。

這項研究結果已發表於2018年7月國際著名皮膚學研究期刊「皮膚病學研究雜誌（Journal of Investigative Dermatology）」。

磺胺藥具有抗菌和消炎的功能，除了抗生素的抗菌效果外，臨床上還經常被用來治療許多發炎性皮膚疾病，有它不可取代的功能。然而少數體質的人會對磺胺藥物產生嚴重藥物過敏反應，讓臨床使用上有無法避免的風險。

磺胺的藥物過敏可以分成輕微到嚴重：輕微的藥物疹可以單純是局部搔癢的紅疹；嚴重皮膚藥物過敏包含史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀。臨床表現可以是全身紅疹水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍；疾病進展的過程還可能威脅到身體的五臟六腑，併發肝腎衰竭而導致死亡。

藉由早期診斷和停止使用磺胺藥物，一般輕微的藥物過敏的患者就可達到症狀改善。但若是嚴重皮膚藥物過敏反應的病患，例如SJS/TEN，一旦症狀出現後，即使停止磺胺藥物的使用，藥物已經引起全身性的免疫反應，仍會使病程持續進展、惡化，甚至造成死亡，死亡率甚至高達30-40%。

台灣每年約有近百例具致命性嚴重皮膚藥物過敏的案例，常見引起的藥物包括抗癲癇藥物、降尿酸藥物、磺胺藥、抗生素及止痛藥等。提醒民眾在服用藥物後，若出現皮膚紅疹起水泡、嘴唇及口腔黏膜潰爛、發燒、喉嚨痛等，應立即停藥，並立即就醫治療，避免嚴重藥物不良反應的併發症發生。