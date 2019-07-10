夏季「悠遊飲料同樂會」　回饋最高10%

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 炎炎夏日氣溫動輒飆破35度， 這時來杯清涼的手搖飲最消暑， 悠遊卡公司結合市面上主要的手搖飲品牌，在7月至8月推出「 悠遊飲料同樂會」活動，累積消費滿新台幣500元， 就可獲得全家便利商店購物金50元優惠(限量10萬份)， 回饋率最高達10%。

不過要提醒消費者注意的是，想參加活動的消費者，自7月開始累積消費後，一定要記得在8月1日上午10時起至8月31日， 在LINE官方帳號搜尋「悠遊卡EASYCARD」並申請綁定「 悠遊卡LINE個人化服務」，確認取得活動參加資格才行唷。

悠遊卡為了增加消費者的便利性，省下大把零錢的麻煩， 積極開拓平均單價在百元以下的手搖飲市場，今年包括春陽茶事、 一芳水果茶、台灣第一味、康青龍等都已陸續上線， 加上原本佈點綿密的CoCo都可、50嵐、清心福全等， 堪稱手搖飲市場支付市占率霸主。

悠遊卡公司表示，為了嘉惠消費者，

◆自7月1日至8月31日~持悠遊卡在CoCo都可、50嵐、清心福全、迷客夏、COMEB UY、茶湯會、天仁茗茶、一芳水果茶、樂法、康青龍、春陽茶事、 水巷茶弄、台灣第一味等13家手搖飲品牌消費，累積滿500元就 可獲得全家購物金50元，每組LINE帳號限回饋一次，總共準備 10萬份等著你來拿。

◆特別注意，想參加活動的消費者，需在8月1日上午10時起至8月31日， 在LINE官方帳號搜尋「悠遊卡EASYCARD」並申請綁定「 悠遊卡LINE個人化服務」，確認取得活動參加資格， 即可順利獲得回饋。

夏季是飲料的旺季，悠遊卡為了便利卡友，提供便捷的付款方式， 讓卡友可以輕鬆一「夏」，也鼓勵卡友在買手搖飲時多多使用， 累積消費得好康。

圖/悠遊卡公司提供