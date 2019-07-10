這個七月 台北美福雙展出擊　線上旅展即刻開跑 暑期雙人入住NT$4,999

暑假旅遊旺季超熱鬧，世貿一館率先登場的台北國際夏季旅展7/19-7/22，和緊接著上陣的台灣美食展7/26-7/29，台北美福大飯店鎖定美食饕客與暑期出遊旅客雙展出擊，於台北國際夏季旅展(攤位B1327)和台灣美食展（攤位D126）都能購買此次精銳盡出的優惠餐券及超值住宿券；美食展現場還有不定時獻上「嫩煎美國Prime肋眼」和「牛肉咖哩佐印度烤餅」的試吃活動，搶先嚐鮮就趁這波！

不便到場選購的民眾，即日起至7/30也同步推出線上旅展，獨家獻上「暑期限定行政客房住宿券」1張(不含早餐) NT$4,999，是前所未有的超低31折。

身為台北自助饗宴霸主的彩匯自助餐廳，下午餐優惠價下殺每客NT$625(58折)，輕鬆擁有當令極鮮美饌，享受異國百匯。暑假期間再推三重優惠，第一重：午、晚餐餐期使用彩匯餐券兩人同行即贈「飯店餐飲消費NT$500招待券」1張，第二重：憑餐券面額再享會員集點，點點可換優質好禮，第三重：週六及週日開放加價使用；廣大食客們最愛的「超值美食通用券」，可適用於館內四間特色餐廳，每張最高市價NT$4,180，5張套券每券享優惠價NT$2,200！

此外，於兩展現場更推出滿額雙重優惠，單筆消費滿NT$7,800即贈市價NT$1,078「彩匯平日下午餐單人券」1張(不累計)，詳細內容請洽02-7722-3399或瀏覽官網www.grandmayfull.com。