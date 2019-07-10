歐美披露台灣化妝品含石棉 台南衛生局：產品委託中國製造

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）美國(FDA)及加拿大(health Canada)驗出台灣業者製造的5款化妝品含有致癌物石棉類成分，台南市政府衛生局今（10）日證實，其中4款由台南某代工廠接單後，交由中國某化妝品公司製造，另1款非代工廠販售之產品。

食藥署接獲美國和加拿大通報，指出「Claire's」、「JoJo Siwa」、「City Color」旗下的眼影及粉餅、修容盤被驗出含有致癌石棉成分，5款問題產品均來自台南市台鉅公司製造。食藥署立即要求業者將疑似違規之產品暫停販售，並將產品下架，同時責成所轄衛生局加強查察

經台南市政府衛生局今日上午前往台鉅公司調查，台鉅澄清該公司只販售4款產品，其中“JoJo Siwa Makeup Set”非其公司販售產品，其他4項產品均是由台鉅公司接單後，交由中國福清化妝品有限公司進原料及製造，原料均依亞洲檢驗標準合格（中國檢驗標準與歐美國家有異)，製造後再由福清公司銷售給歐美經銷商。

圖為驗出含石棉成分化妝品。（食藥署提供）

台鉅表示，該產品2017年已停產，但還在產品效期內，現行市面仍有流通。已要求業者進行預防性下架。查核公司現場無案品可供查驗，目前衛生局尚在釐清。

根據台南市政府衛生局公布資料顯示，下架的產品批號分別為：「Claire’s Eyeshadows 08/17」、「Claire’s Compact Powder 07/15」、「Claire’s Contour Palette 04/17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002/PD-C1179」。

中央社引述台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說法，石棉過去主要是作為防火、耐熱的材料，許多建築浪板、汽車來令片也會使用到，由於石棉是一種纖維，無法被人體吸收，吸入後會沉積在肺部導致慢性發炎，增加致癌風險，因此許多國家紛紛禁用。