「妖氣都市」當代角度探鬼怪文學　科技藝術打造陰曹地府

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「妖氣都市」鬼怪文學與當代藝術特展以台灣民俗鬼神信仰為出發點，結合科技、藝術及文學跨界展出，可見互動裝置、動畫、虛擬實境等作品，自即日起於空總台灣當代文化實驗場展至9月15日止。



參展團隊NAXS虛擬實境作品（圖/台灣英文新聞Lyla）

想去地府體驗一下嗎？戴上虛擬實境眼鏡，躺在被水圍繞的台子上，雷射光束打在身上，一下就落入地獄，此由台灣新媒體團隊NAXS於「妖氣都市」打造的藝術裝置，透過科技重現對神話的想像，正於空總開放體驗。

「妖氣都市」由國立台灣文學館、文化部及空總台灣當代文化實驗場（以下簡稱空總），以文學家文本為基礎，分別為日本文豪佐藤春夫的「女誡扇綺譚」、卑南族巴代的「巫族」、及小說家甘耀明的「殺鬼」，透過現代都市視角，重新檢視妖怪背後故事。

文化部次長彭俊亨表示，台灣文學館跟空總首次合作，結合藝術以及文學，並延續台灣文學館先前舉辦和「妖怪」相關的展覽，提供空總跨界策展的想法，藉此接觸到更多社會大眾。

這次展覽由三位不同背景的策展人策劃，包含龔卓軍、台北地方異聞工作室成員羅傳樵，及台灣文學館成員王嘉玲，邀請藝術家何采柔、NAXS、柘榴君、原金國際、高雄電影館等團隊參展。

策展人之一王嘉玲說明，「妖怪」代表人對於未知世界的恐懼，台灣在過去曾被稱為鬼島，但是多元文化造就現在台灣特有的文化，與其讓文獻躺在台灣文學館裡面，不如透過有趣的方式展出，讓這些珍貴資產被看見。

王嘉玲更開玩笑的表示，鬼怪其實不可怕，他們是我們的兄弟，希望大家一起關心他們。



原金國際打造的「妖市蜃樓」互動裝置，觀眾站到地板上黃色符咒處，大樓會分裂開並跳出鬼怪（圖/台灣英文新聞Lyla）

此次主視覺是由明華園畫師畫出的冥王，現場更可見多幅彩色或黑白的插畫作品。另外，由原金國際、導演王世偉打造的環繞式互動藝術「妖市蜃樓」，景象從鄉野景色變換到水泥城市，觀眾站在黃色符咒上觸發感應裝置，可讓隱藏再身邊的妖怪原形畢露。

除了展覽外，空總也規劃系列活動，包含講座、工作坊、電影放映室等。「空總55放映所」將於7月20日及21日放映卡通魔法阿嬤、新桃太郎及紅衣小女孩；「妖怪學院」將於7月28日，8月11日舉行工作坊；9月則有曾伯豪及戴開成帶來的表演「牡丹燈籠」、「實話」。

「妖氣都市-鬼怪文學與當代藝術特展」跨界展出34組作品，包含8組當代藝術及建築團隊，6組插畫家、6組科技（AR/VR）電影動畫遊戲團隊作品，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



展覽資訊（圖/空總）