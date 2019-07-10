顧及美企獲利 川普政府豁免110項中國產品關稅

美國川普政府9日宣布將豁免中國110項輸美產品的關稅，包括醫療設備及重要電子元件等產品，讓獲利因關稅衝擊而受損的美國企業可望獲得一些緩解。

路透社報導，美國2018年7月6日宣布對價值340億美元中輸美商品加徵25%關稅，成為美中貿易戰開打的首波攻勢，撼動全球供應鏈，導致數十億美元損失。

美國貿易代表署（USTR）最新公布的豁免清單，豁免有效期可追溯到關稅實施當日，並從9日起延長一年。

這一輪豁免清單中，包括網路安全業者Palo Alto Networks向中國進口的鉭質電容器，醫療集團美敦力（Medtronic）治療肝腫瘤儀器的一項零組件和瓦里安醫療系統公司（Varian Medical Systems Inc）的放射治療設備。

然而，電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）部分中國製的汽車電路並未獲得豁免，原因是這些元件對「中國製造2025」計畫具有「戰略重要性」。

美中互課高額關稅大戰已延燒一年，兩個月前兩國談判陷入僵局，本週終將重啟會談。華府希望北京解決美國官員眼中數十年來的不公平和非法貿易行為。

美國貿易代表辦公室過去一年已批准了其他1000項豁免。而今年5月，貿易代表署在近1萬3000項豁免申請中，駁回了5311項。